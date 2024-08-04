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Администрацию Кирсанова планируют привлечь к субсидиарной ответственности
Вчера, 10:49
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На юге Тамбова с 5 по 18 августа отключат горячую воду из-за реконструкции участка трубопроводной сети от котельной по улице Советской, 43. Это временное отключение коснется даже социальных объектов, таких как детские сады "Звёздный", "Берёзка", "Ручеек", детский центр "Возрождение", гимназия № 12 имени Г.Р. Державина и Тамбовская областная клиническая стоматологическая поликлиника.
Кроме того, горячей воды не будет по следующим адресам:
ул. 60 лет Октября: 3, 4, 5, 6
ул. Набережная: 22/1 корп.2, 24/2, 26/1, 28/2, 30/1, 32/2, 34
Первомайская пл.: 26, к1, к2, к3
ул. С. Ценского: 3, 5, 10а, 28, 28а
ул. Советская: 17, 17а, 23, 25, 27
ул. Тельмана: 3, 5, 7
ул. Энгельса: 3, 4, 5
ул. Энгельса/К. Маркса: 45/35
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