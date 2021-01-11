|
Часть домов в Тамбове отключат от отопления
Сегодня, 08:42
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня в городе Тамбове в связи с ремонтными работами на котельной по ул. Советская д.43 примерно в период с 10 до 17 часов будет отключено отопление в многоквартирных домах, запитанных от данной котельной.
Отключены от отопления будут некоторые дома на юге города, в том числе по ул. Набережная, Советская, Энгельса, С. Ценского и так далее.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.