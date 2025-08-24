«ДСУ-2» оспаривает доначисления налоговой на сотни миллионов рублей Комментариев: 0



По данным налоговиков, предприятию доначислены НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы на сумму свыше 320 млн рублей. С учётом пеней и штрафов общий размер претензий превысил 470 млн рублей.



Компания заявила в суде, что не располагает средствами для единовременного погашения задолженности: только на текущие расходы, не связанные с закупкой сырья, ей требуется не менее 109 млн рублей ежемесячно. Взыскание же всей суммы сразу, по мнению «ДСУ-2», приведёт к срыву исполнения контрактов и дестабилизирует работу. Суд принял эти доводы во внимание и приостановил решение налогового органа.



Между тем компания и её руководство остаются в центре внимания правоохранительных органов. В июне 2025 года к директору «ДСУ-2» Роману Зудину пришли силовики в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствие считает, что в 2020–2021 годах руководство фирмы включало в отчётность фиктивные операции с контрагентами, что позволило незаконно применять налоговые вычеты и завышать расходы. Фигурировала сумма около 120 млн рублей.



Параллельно у компании возникли проблемы с контрактами. Весной «ДСУ-2» выиграло тендер на содержание федеральных трасс в Тамбовской и Липецкой областях почти на миллиард рублей. Однако одновременно «Тамбовавтодор» по требованию прокуратуры расторгнул с подрядчиком договор на ремонт моста через реку Разазовка. Поводом стало то, что при участии в конкурсе компания предоставила недостоверные сведения об исполнении другого госконтракта стоимостью 1,5 млрд рублей, который в тот момент ещё находился в стадии выполнения.



