В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих»

В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих»

Сегодня, 09:37
В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих»В минувшие выходные на набережной ландшафтного парка «Мичуринское подгорье» состоялся Региональный фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих». Организаторами мероприятия выступили Тамбовское региональное общественное движение социально-гуманитарной помощи «ЛИРА», региональное отделение Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» и администрация города Мичуринска.

Перед собравшимися выступили председатель движения «ЛИРА» Ирина Васильева, глава Никифоровского муниципального округа Ольга Мордасова, заместитель главы города Мичуринска Ольга Мосолова и заместитель главы Мичуринского МО Александр Сушков. Они выразили благодарность всем, кто на протяжении последних лет оказывает помощь военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.

В концертной программе приняли участие члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — Алексей Зверев, Роман Зверев и Ирина Жистина.

Ветеранская организация с первых дней начала боевых действий активно поддерживает СВО: организует сбор и отправку гуманитарной помощи, увековечивает память погибших бойцов через установку мемориальных досок и баннеров, издание «Книги памяти», проведение памятных мероприятий, а также оказывает поддержку семьям погибших военнослужащих.
