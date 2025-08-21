|
В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих»
Сегодня, 09:37
В минувшие выходные на набережной ландшафтного парка «Мичуринское подгорье» состоялся Региональный фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих». Организаторами мероприятия выступили Тамбовское региональное общественное движение социально-гуманитарной помощи «ЛИРА», региональное отделение Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» и администрация города Мичуринска.
Перед собравшимися выступили председатель движения «ЛИРА» Ирина Васильева, глава Никифоровского муниципального округа Ольга Мордасова, заместитель главы города Мичуринска Ольга Мосолова и заместитель главы Мичуринского МО Александр Сушков. Они выразили благодарность всем, кто на протяжении последних лет оказывает помощь военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.
В концертной программе приняли участие члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — Алексей Зверев, Роман Зверев и Ирина Жистина.
Ветеранская организация с первых дней начала боевых действий активно поддерживает СВО: организует сбор и отправку гуманитарной помощи, увековечивает память погибших бойцов через установку мемориальных досок и баннеров, издание «Книги памяти», проведение памятных мероприятий, а также оказывает поддержку семьям погибших военнослужащих.
