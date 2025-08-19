|
Жильцы аварийного дома-памятника в Тамбове пожаловались на невозможность расселения
Вчера, 17:46
В Тамбове жители аварийного дома на ул. Карла Маркса, 154, которому присвоен статус объекта культурного наследия, рассказали о крайне тяжелых условиях проживания. По данным регионального отделения «Народного фронта», в здании, построенном в 1917 году, сгнили батареи, протекает крыша, а на стенах разрастается плесень.
Сегодня в доме осталось всего четыре жильца — остальные съехали, опасаясь за свою безопасность. По словам жителей, они с 2000 года пытаются добиться расселения, однако за последние 25 лет дом четыре раза признавался и лишался статуса объекта культурного наследия, но при этом так и не был отремонтирован.
В мае 2025 года дому вновь присвоили статус ОКН, что сделало невозможным его ремонт силами собственников. Между тем ранее планировалось расселить и снести здание до 1 сентября текущего года.
«Народный фронт» направил обращения в администрацию Тамбова и прокуратуру с требованием проверить жилищные условия и определить дальнейшую судьбу дома. Вопрос получил федеральное внимание: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Тамбовской области Андрею Чапанову доложить о результатах проверки. Контроль за ситуацией установлен в центральном аппарате ведомства.
