Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

» » РСХБ в Тамбове презентовал инструменты образовательной поддержки на Форуме агрошкол России

РСХБ в Тамбове презентовал инструменты образовательной поддержки на Форуме агрошкол России

Сегодня, 15:58
РСХБ в Тамбове презентовал инструменты образовательной поддержки на Форуме агрошкол РоссииВ Тамбове на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялся VI Форум Агрошкол и школ-хозяйств России – «Объединяя опыт, строим будущее!». В этом году Форум посвящен теме «Агробизнес-образование: синтез традиций и инноваций». Участники из разных регионов России и Беларуси встретились, чтобы обсудить, как на основе лучших традиций прошлого можно выстроить актуальную эффективную образовательную модель для аграрного будущего страны. Уникальная площадка стала местом встречи как экспертов, продолжающих традиции трудового воспитания, так и новаторов, внедряющих современные цифровые агротехнологии.

На выставочном стенде Россельхозбанка Директор Тамбовского филиала Елена Шарова презентовала проекты и инструменты поддержки аграриев, реализуемых банком. Так, являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты.

«РСХБ реализует масштабную программу поддержки агрообразования, включающую несколько ключевых направлений. Это и образовательные проекты, и стипендиальные программы для студентов российских аграрных вузов. Специально для молодежи банк создал цифровую платформу «Я в Агро», которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе»», – отметила Елена Шарова.

Для популяризации профессий сельскохозяйственной направленности РСХБ развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет разместить резюме, найти стажировку или вакансию для трудоустройства, узнать о курсах повышения квалификации, а также войти в золотой кадровый резерв агропромышленного комплекса и принять участие в знаковых мероприятиях агросообщества. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Тамбовской области на ресурсе представлено более 860 вакансий.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

2SDnjbujLrr
Апелляция подтвердила взыскание с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу «Компьюлинк инфраструктура ТО»

Сегодня, 13:09
19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная часть постановления пока не

Петербургская компания купила исторические торговые ряды в центре Тамбова за 20,9 млн рублей

Сегодня, 12:48
Исторические торговые ряды на ул. Коммунальная, 21 в Тамбове, относящиеся к объектам культурного наследия регионального значения, приобрела на аукционе петербургская девелоперская компания ООО «ГК Реновация». Лот был продан за 20,9 млн рублей при стартовой цене 25,9 млн, сообщает ДОМ.РФ.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

Вчера, 16:57
«Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске.

В Тамбове скорректируют проект расчистки русла Цны за 4 млн рублей

Вчера, 14:55
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области заключило контракт с ООО «ГК Проект» на корректировку документации по расчистке отдельных участков русла реки Цны в Тамбове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей

Вчера, 14:36
14 августа в Ленинский районный суд Тамбова поступит уголовное дело в отношении бывшей начальницы клиентской службы ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» Анны Нимикиной. По данным прокуратуры Тамбовской области, её обвиняют в хищении свыше 7,6 млн рублей бюджетных средств.

В Тамбове опровергли слухи о переносе занятий в школе №35 на декабрь

Вчера, 13:46
В социальных сетях появились сообщения о том, что учебный процесс в первом корпусе школы №35 начнётся лишь в декабре. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.

В Тамбове возобновили строительство двух крупных школ и выбрали подрядчика на ремонт школы № 22

13 августа 2025
В Тамбове возобновились работы на двух масштабных образовательных стройках — школе на улице Волжской и школе в микрорайоне Бокино. Ранее эти проекты сорвали прежние подрядчики, а по одному из них возбуждено уголовное дело о хищении более 250 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений

Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

13 августа 2025
Тамбовская область вошла в число 12 российских регионов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам, направленным на развитие инфраструктуры. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, общий объём списания составил 29 млрд рублей, из

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

13 августа 2025
В Тамбове на 101-м году жизни ушёл из жизни Почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Дергачев.

В Тамбовской области намолотили более 2,1 млн тонн зерна

12 августа 2025
Тамбовские аграрии собрали свыше 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом на оперативном совещании у врио главы региона Евгения Первышова сообщила замминистра сельского хозяйства области Елена Иванникова.

Суд продлил банкротство «Ладесол-Тамбов» до конца 2025 года

12 августа 2025
Арбитражный суд Тамбовской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Ладесол-Тамбов» до 24 декабря 2025 года. Компания планировала построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма стоимостью 2,2 млрд рублей, один из крупнейших инвестпроектов периода

Темпы выдачи разрешений на строительство МКД в Тамбовской области рухнули до уровня Курской

12 августа 2025
В Тамбовской области за первые четыре месяца 2025 года выдано всего пять разрешений на строительство многоквартирных домов, тогда как за весь 2024-й их было 23. По данным издания «Площадь», этот показатель фактически сравнялся с ситуацией в Курской области, где после военного вторжения строительная

В Тамбовской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

10 августа 2025
Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о высоком уровне пожарной опасности IV класса, который ожидается в регионе 10 августа 2025 года.

Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округа

10 августа 2025
Сотрудники подведомственного учреждения Минэкологии Тамбовской области выявили факт незаконного сброса отходов в охотничьих угодьях Рассказовского округа. Нарушение зафиксировано во время планового рейда — охотовед снял на видео момент, когда водитель грузовика выгружает мусор прямо на землю. На

Тамбовчане смогут проголосовать на выборах губернатора в Москве

10 августа 2025
Жители Тамбовской области, которые в период досрочных выборов главы региона окажутся в Москве, смогут проголосовать на одном из 14 экстерриториальных избирательных участков столицы. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Андрей Офицеров.

Петербургскую фирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков из-за срыва капремонта в Тамбове

9 августа 2025
Петербургское ООО «Нордик Палвелу» на три года включено в реестр недобросовестных подрядных организаций за нарушение условий договора капитального ремонта многоквартирного дома в Тамбове. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.

В Моршанске начальника МКУ признали виновным в служебном подлоге при благоустройстве площади

9 августа 2025
Моршанский районный суд Тамбовской области вынес приговор начальнику муниципального казённого учреждения «Центр развития ЖКХ и социальных инвестиций» Александру Еркину, признав его виновным в служебном подлоге при исполнении госконтракта на благоустройство Октябрьской площади. Весной 2023 года МКУ

В Тамбовской области выросло число пострадавших от укусов клещей

8 августа 2025
По состоянию на 7 августа 2025 года в медицинские учреждения региона обратились 3 755 человек, пострадавшие от укусов клещей, из них 1 139 — дети. Показатель вдвое превышает уровень аналогичного периода 2024 года, когда зафиксировали 1 852 обращения (в том числе 512 от детей). Всем пострадавшим

Тамбов получит почти миллиард на модернизацию системы водоотведения

8 августа 2025
Правительство Тамбовской области получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 917,45 млн рублей для реализации крупного проекта по модернизации системы водоотведения в областном центре. Решение принято на федеральном штабе под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В Тамбовской области обсудят уборку урожая, туризм и энергосбережение

8 августа 2025
11 августа в 10:00 в правительстве Тамбовской области состоится традиционное онлайн-совещание под руководством врио главы региона Евгения Первышова. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
