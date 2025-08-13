|
РСХБ в Тамбове презентовал инструменты образовательной поддержки на Форуме агрошкол России
В Тамбове на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялся VI Форум Агрошкол и школ-хозяйств России – «Объединяя опыт, строим будущее!». В этом году Форум посвящен теме «Агробизнес-образование: синтез традиций и инноваций». Участники из разных регионов России и Беларуси встретились, чтобы обсудить, как на основе лучших традиций прошлого можно выстроить актуальную эффективную образовательную модель для аграрного будущего страны. Уникальная площадка стала местом встречи как экспертов, продолжающих традиции трудового воспитания, так и новаторов, внедряющих современные цифровые агротехнологии.
На выставочном стенде Россельхозбанка Директор Тамбовского филиала Елена Шарова презентовала проекты и инструменты поддержки аграриев, реализуемых банком. Так, являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты.
«РСХБ реализует масштабную программу поддержки агрообразования, включающую несколько ключевых направлений. Это и образовательные проекты, и стипендиальные программы для студентов российских аграрных вузов. Специально для молодежи банк создал цифровую платформу «Я в Агро», которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе»», – отметила Елена Шарова.
Для популяризации профессий сельскохозяйственной направленности РСХБ развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет разместить резюме, найти стажировку или вакансию для трудоустройства, узнать о курсах повышения квалификации, а также войти в золотой кадровый резерв агропромышленного комплекса и принять участие в знаковых мероприятиях агросообщества. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Тамбовской области на ресурсе представлено более 860 вакансий.
