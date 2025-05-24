РСХБ представил инструменты образовательной поддержки на III форуме сельской молодежи Тамбовской области Комментариев: 0



Форум объединил свыше 100 участников, среди которых — представители профильных министерств, региональных фермерских хозяйств, банковской сферы, партнеры агропромышленного комплекса, студенты вузов, школьники Татановской и Знаменской общеобразовательных школ.



Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева презентовала образовательную платформу «Я в Агро», объединившую преподавателей, студентов и работодателей, а также выступила с докладом о развитии комплексной системы подготовки агроспециалистов от школьной скамьи до профильных средних учреждений и вузов.



«Россельхозбанк, как главный аграрный банк страны, является не только финансовым институтом, но и поддерживает образовательные проекты в области АПК. Молодежь сейчас действительно идет в сельское хозяйство, интересуется карьерными возможностями в отрасли, и наша миссия – помочь им в этом процессе», – отметила Елена Салущева.



Являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты. Учитывая значимость образовательных проектов в повышении эффективности сектора АПК, в обогащении его потенциала и возможностей, в Тамбовской области при поддержке Россельхозбанка осуществляется дальнейшее расширение и развитие агрономического направления в учебном процессе, в том числе в школьных учреждениях области.



Для популяризации профессий сельскохозяйственной направленности РСХБ развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет разместить резюме, найти стажировку или вакансию для трудоустройства, узнать о курсах повышения квалификации, а также войти в золотой кадровый резерв агропромышленного комплекса и принять участие в знаковых мероприятиях агросообщества. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Тамбовской области на ресурсе представлено 814 вакансий.



Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития села, предложений по улучшению жизни в сельской местности и привлечению молодежи к работе в АПК. Ключевым моментом форума стала проектная сессия, где участники разделились на команды и совместно с руководителями фермерских хозяйств Тамбовской области и экспертами разработали и представили собственные проекты на тему «Село будущего».



На пленарном заседании с приветственным словом обратились: вице-президент АККОР России Ольга Башмачникова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Екатерина Мовчан. Видеообращение к участникам адресовала заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Врио ректора Мичуринского ГАУ Роман Чмир в своем выступлении подчеркнул символичность проведения форума в стенах университета, основанного И.В. Мичуриным, отметив важную роль вуза в подготовке кадров для сельского хозяйства и поддержке сельхозпроизводителей.



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ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3 В Мичуринском ГАУ состоялся III форум сельской молодежи Тамбовской области «Село будущего». На мероприятии Россельхозбанк представил образовательную платформу «Я в Агро», которая предоставляет возможности для трудоустройства молодежи в сферу АПК.Форум объединил свыше 100 участников, среди которых — представители профильных министерств, региональных фермерских хозяйств, банковской сферы, партнеры агропромышленного комплекса, студенты вузов, школьники Татановской и Знаменской общеобразовательных школ.Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева презентовала образовательную платформу «Я в Агро», объединившую преподавателей, студентов и работодателей, а также выступила с докладом о развитии комплексной системы подготовки агроспециалистов от школьной скамьи до профильных средних учреждений и вузов.отметила Елена Салущева.Являясь опорным банком агропромышленного комплекса, РСХБ активно реализует социально-значимые, а также образовательные проекты. Учитывая значимость образовательных проектов в повышении эффективности сектора АПК, в обогащении его потенциала и возможностей, в Тамбовской области при поддержке Россельхозбанка осуществляется дальнейшее расширение и развитие агрономического направления в учебном процессе, в том числе в школьных учреждениях области.Для популяризации профессий сельскохозяйственной направленности РСХБ развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая позволяет разместить резюме, найти стажировку или вакансию для трудоустройства, узнать о курсах повышения квалификации, а также войти в золотой кадровый резерв агропромышленного комплекса и принять участие в знаковых мероприятиях агросообщества. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Тамбовской области на ресурсе представлено 814 вакансий.Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития села, предложений по улучшению жизни в сельской местности и привлечению молодежи к работе в АПК. Ключевым моментом форума стала проектная сессия, где участники разделились на команды и совместно с руководителями фермерских хозяйств Тамбовской области и экспертами разработали и представили собственные проекты на тему «Село будущего».На пленарном заседании с приветственным словом обратились: вице-президент АККОР России Ольга Башмачникова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Екатерина Мовчан. Видеообращение к участникам адресовала заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Врио ректора Мичуринского ГАУ Роман Чмир в своем выступлении подчеркнул символичность проведения форума в стенах университета, основанного И.В. Мичуриным, отметив важную роль вуза в подготовке кадров для сельского хозяйства и поддержке сельхозпроизводителей.Токен 2SDnjdCn98RАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3



