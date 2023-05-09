Россельхозбанк представил экосистему «Свое» на I Форуме сельской молодежи 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в I Форуме сельской молодежи «Село. Территория развития», организованным при поддержке министерства сельского хозяйства Тамбовской области, министерства туризма и молодежной политики Тамбовской области и АККОР России.

В Тамбовской области возобновили полёты санавиации 0 В Тамбовской области возобновлены полёты санитарной авиации, что позволяет снова срочно эвакуировать пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, на медицинских вертолётах в Тамбов.

В микрорайоне «Майский» началось строительство дорог 0 Строительство дорог в микрорайоне "Майский" в Тамбове уже началось. Ранее, в этом районе были выделены земельные участки для многодетных семей. По программе "Стимул" национального проекта "Жильё и городская среда" здесь планируется построить более 6,3 километров дорог к 2023 году. В соответствии с

В фонд «Развитие Тамбовщины» поступило 276 миллионов рублей 0 Жители Тамбовской области продолжают поддерживать военных через благотворительный фонд "Развитие Тамбовщины", созданный представителями бизнес-сообщества региона.

Подвиг любви к Родине — урок жизни от 99-летнего ветерана Василия Дергачёва 0 Ветеранов Великой Отечественной войны в живых в Тамбове осталось уже совсем немного. Одному из них в этом году исполнится 99 лет. «Наша цель дожить до ста», — шутит дочь ветерана Лидия Васильевна.

Почти 400 человек обратились за помощью после укусов клещей 0 Данные управления Роспотребнадзора по Тамбовской области показывают, что к 8 мая текущего года 387 человек, включая 142 ребенка, обратились в медицинские учреждения с укусами клещей, что на 90 человек больше, чем в том же периоде прошлого года.

Районы в Тамбовской области преобразуют в округа 0 Максим Егоров принял участие в 27-ом внеочередном заседании депутатов областной Думы, где главной темой обсуждения стало преобразование 23 муниципальных районов Тамбовской области в муниципальные округа. Эта инициатива была выдвинута представительными органами районов.

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 0 В Тамбовской области вместе с остальной страной была отмечена 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события в центре области прошел марш подразделений тамбовского гарнизона. В мероприятии принял участие Глава области Максим Егоров.

Маслозавод получит в аренду без торгов 4 гектаров земли 0 Глава региона Максим Егоров подписал распоряжение о предоставлении без проведения торгов 11 земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта АО "Экоойл". Общая площадь этих участков, расположенных в селе Большая Липовица Тамбовского района, составляет 37,7 тысячи квадратных

В Тамбове планируют отреставрировать знаменательный культурный объект - аптеку Карла Гакена 0 В бюджете региона выделено 1,3 миллиона рублей на проект капитального ремонта здания "Аптека", которое является объектом культурного наследия регионального значения и расположено на улице Советской, 76 в Тамбове. Областная Дирекция по эксплуатации административных зданий выступает заказчиком

Единовременные выплаты ко Дню Победы получат свыше четырёх тысяч человек 0 Более четырех тысяч жителей Тамбовской области получат денежные выплаты от правительства в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона, Максим Егоров, подписал соответствующее постановление.

В Тамбовской области прошло несколько крупных спортивных соревнований 0 Многие жители Тамбовской области провели продолжительные майские выходные в спортивном режиме, посетив множество турниров и соревнований. Юные футболисты сразились в зональном этапе Первенства Союза федераций футбола "Центр" среди команд спортивных школ на стадионе "Локомотив". Воспитанники

На детский телефон доверия поступило 1390 звонков за прошлый год 0 Почти 13 лет на общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122 принимаются звонки от жителей. В 2023 году только в Тамбовской области на телефон поступило 1390 обращений. Из этого числа 1125 звонков были зафиксированы от детей и подростков.

Под Тамбовом на трассе «Каспий» пьяный водитель врезался в столб 0 В Тамбовской области произошло серьезное ДТП на трассе Р-22 «Каспий», в котором участвовал нетрезвый водитель. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, но оба виновника получили травмы.

В Тамбовской области запретили полёты дронов 9 мая 0 Власти Тамбова внедрили запрет на использование беспилотников в местах проведения массовых мероприятий 9 мая в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения правонарушений, заявили представители регионального правительства.

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей 0 С целью завершения работ по благоустройству дворов в рамках программы «Дворы Тамбовщины» власти Тамбова планируют направить дополнительные 38 миллионов рублей. Эта сумма включена в муниципальный бюджет в рамках городской программы "Формирование современной городской среды". Подрядчика для

Стартовала программа туристических походов по региону 0 6 мая глава Тамбовской области Максим Егоров запустил программу туристических походов по региону. В рамках этой программы активисты центра детско-юношеского туризма отправились в четырехдневный поход на байдарках и катамаранах по реке Воронеж в Липецкую область. Всего на восьми байдарках участвует

Трёх студентов будут судить за жестокое убийство кота 0 В Октябрьском районе прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с котом, который был избит до смерти троими пьяными студентами в одной из квартир в Тамбове в январе. В процессе распития алкоголя молодые люди загнали животное в угол и начали избивать. Кот

Несмотря на протест горожан власти Котовска демонтировали памятник герою-красноармейцу 0 В городе Котовске был демонтирован бюст знаменитого командира Красной армии Григория Котовского - героя Гражданской войны. Памятник был установлен в сквере перед Домом детского творчества в 1981 году, чтобы отметить столетний юбилей комбрига.

В Тамбовской области открыли музей Российского военно-исторического общества 0 В Тамбове было проведено торжественное открытие первой в России музейной экспозиции, посвященной Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Музей расположен на базе музейно-выставочного центра Тамбовской области.