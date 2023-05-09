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Россельхозбанк представил экосистему «Свое» на I Форуме сельской молодежи
Сегодня, 14:16
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Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в I Форуме сельской молодежи «Село. Территория развития», организованным при поддержке министерства сельского хозяйства Тамбовской области, министерства туризма и молодежной политики Тамбовской области и АККОР России.
Цель форума – организация дискуссионной площадки по обмену опытом и выработке предложений по развитию сельских территорий. В рамках мероприятия были обозначены задачи, направленные на повышение уровня занятости среди молодежи, увеличение привлекательности сельских территорий и поступательное развитие сельских населенных пунктов.
В мероприятии приняли участие представители органов власти, ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, представители сельхозпредприятий, главы КФХ, представители студенческого сообщества региона.
Россельхозбанк поделился с участниками опытом реализации программ по поддержке фермеров. Так, банком создана цифровая экосистема Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.
«Россельхозбанк поддерживает молодежь, которая решила связать свою жизнь со сферой АПК. Банк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. Это и образовательные проекты, и стипендиальные программы для студентов российских аграрных вузов. Специально для молодежи банк создал цифровую платформу «Я в Агро», которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе. На платформе представлено более 13 тыс. вакансий», – прокомментировала директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.
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