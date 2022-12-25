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Россельхозбанк провел более 50 Вкусных пятниц в Тамбовской области
Сегодня, 13:14
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Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более пятидесяти мероприятий в Тамбовской области. В проекте приняли участие более 40 фермеров нашего региона.
За это время мини-ярмарка прошла не только в стенах Россельхозбанка, но и на предприятиях Тамбовской области. Расширился и ассортимент продукции, продаваемой на импровизированной ярмарке: производители нашего региона представляют широкую линейку своих товаров – сыры, хлеб, молочную, колбасную и мясную продукцию, рыбу и многое другое.
«Сегодня Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Это не только предоставление качественных финансовых услуг, но и реализация небанковских проектов. Так, «Вкусные пятницы» направлены на помощь в продвижении фермерской продукции и расширении рынка сбыта для сельхозпредприятий. Стать участником ярмарок может любой фермер региона, оставив заявку на платформе Своё Родное», – отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
На «Вкусной пятнице» местные фермеры получают возможность представить посетителям свои товары, наладить прямую коммуникацию и расширить клиентскую базу. Для покупателей «Вкусная пятница» — это в первую очередь возможность приобрести натуральные продукты без дополнительных наценок напрямую от производителя.
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