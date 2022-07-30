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Россельхозбанк в Тамбове организовал фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» для АО «Пигмент»
Сегодня, 16:04
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Тамбовский филиал Россельхозбанка 29 июля провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ производителем органических пигментов, оптических отбеливателей, сульфаминовой кислоты – всего свыше 350 наименований высококачественной продукции.
В эту пятницу сотрудникам предприятия хлебобулочные изделия, разнообразные мясные деликатесы, выпечку, хлеб и десерты предлагали местные производители ИП Агафонов В.А., «Рассказовские колбасы» и Ремесленная пекарня «Баttон».
Все производители, принявшие участие в мероприятии, представлены на маркетплейсе фермерской продукции Свое Родное, на котором любой фермер может разместить свой продукт совершенно бесплатно и реализовывать его онлайн по всей России.
«В Тамбовской области производится много уникальных и качественных продуктов. Проект «Вкусная пятница» направлен на помощь фермерам, повышение узнаваемости их бренда, а работникам предприятий и учреждений мероприятие предоставляет возможность попробовать и купить свежий продукт у местного производителя. Россельхозбанк проводит такие мероприятия на постоянной основе», — отметила директор Тамбовского филиала Росселхозбанка Елена Шарова.
Приобретать фермерские продукты жители Тамбовской области могут и дистанционно, используя маркетплейс Россельхозбанка Свое Родное. Для заказа необходимо зайти на сайт или установить мобильное приложение и зарегистрироваться на платформе.
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