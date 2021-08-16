Россельхозбанк в Тамбове на четверть увеличил объем льготного кредитования АПК за 1 полугодие 2021 года Комментариев: 0



Так, за первое полугодие 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области 12,9 млрд рублей кредитных средств, на 33,8% превысив результат за I полугодие 2020 года. Из них 8,64 млрд рублей, или 67%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 23,3%.



Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.



«Россельхозбанк принимает активное участие в финансировании предприятий АПК и сельского хозяйства. Мы не только постоянно наращиваем кредитование, в том числе льготное, но и продвигаем собственные цифровые сервисы, поддерживаем аграрное образование и новые технологии в АПК. Всё это позволяет нашим клиентам пользоваться лучшими продуктами и услугами на рынке, активно внедрять передовые агротехнологии, которые обеспечивают прорывной рост АПК», - отметила Елена Салущева.



Отметим, что среди аграриев Тамбовской области набирает популярность разработанный банком маркетплейс Свое Родное, который объединяет фермеров и покупателей. Это платформа для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма, реализующая все возможности цифровых технологий. Здесь любой фермер бесплатно может зарегистрироваться, создать свой каталог продукции и продавать товары собственного производства, а также продвигать услуги агротуризма.



В целом по всей филиальной сети за I полугодие 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 848,2 млрд рублей кредитных средств, на 14,3% превысив результат за I полугодие 2020 года. Из них 318,1 млрд рублей, или 37,5%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 69,3%, а его доля в выдачах – на 12,2 процентных пункта. В управлении сельского хозяйства Тамбовской области состоялось рабочее совещание с представителями кредитных организаций по вопросам реализации механизма льготного кредитования в 2021 году в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 №1528. В совещании приняла участие заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева.Так, за первое полугодие 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области 12,9 млрд рублей кредитных средств, на 33,8% превысив результат за I полугодие 2020 года. Из них 8,64 млрд рублей, или 67%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 23,3%.Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.- отметила Елена Салущева.Отметим, что среди аграриев Тамбовской области набирает популярность разработанный банком маркетплейс Свое Родное, который объединяет фермеров и покупателей. Это платформа для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма, реализующая все возможности цифровых технологий. Здесь любой фермер бесплатно может зарегистрироваться, создать свой каталог продукции и продавать товары собственного производства, а также продвигать услуги агротуризма.В целом по всей филиальной сети за I полугодие 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 848,2 млрд рублей кредитных средств, на 14,3% превысив результат за I полугодие 2020 года. Из них 318,1 млрд рублей, или 37,5%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 69,3%, а его доля в выдачах – на 12,2 процентных пункта.



