IV Съезде АККОР в Тамбове: Россельхозбанк «стремится во всё поддерживать аграриев» Комментариев: 0



В работе Съезда приняли участие представители исполнительной власти региона, Тамбовский филиал Россельхозбанка, эксперты Минсельхоза России, руководители и члены АККОР, специалисты органов местного самоуправления, сельхозтоваропроизводители и представители организаций-партнеров.



Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин осмотрел выставку сельскохозяйственной техники и фермерской продукции, пообщался с сельхозпроизводителями и продегустировал их продукцию.



«Фермеры трудятся во всех сферах агропромышленного комплекса Тамбовской области. Они активно внедряют передовые технологии, расширяют площади сельхозугодий, увеличивают объемы производства, выпускают продукцию, которая пользуется большим спросом. Развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому правительство и региональная власть уделяют создают условия для развития фермерства. Мы постоянно совершенствуем инструменты государственной поддержки аграриев, снижаем административные барьеры. И эта работа проводится при участии Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, - отметил в своем выступлении глава администрации.



С приветственным словом и поздравлениями к фермерам обратилась вице-президент АККОР Ольга Башмачникова.



«Тамбовская область и местная Ассоциация имеет огромное значение – это аграрный регион. Фермер сегодня – центр сельского развития, опора села. Желаем, чтобы аграрии развивались и их количество росло. Мы благодарны нашим основным партнерам, одним из которых является Россельхозбанк – это финансовый институт, который помогает фермерам реализовывать инвестиционные проекты, получать кредиты, а для членов АККОР предоставлять льготные условия по сниженной ставке», - прокомментировала вице-президент.



Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева выступила с докладом о кредитных продуктах для малых форм хозяйствования и поздравила аграриев со знаменательной датой.



«Мы поздравляем наших партнеров, с которыми давно и плотно сотрудничаем, с праздником. Уверена, что благодаря совместной работе мы сможем обеспечить максимальную поддержку сельхозтоваропроизводителям. Россельхозбанк стремится во всем поддерживать аграриев и предоставляет клиентам широкую линейку продуктов. Выполняя государственные задачи, мы внедряем передовые цифровые технологии и одновременно поддерживаем доступность нашей региональной сети, чтобы предоставлять наши продукты и сервисы в режиме 24/7 во всех уголках страны.



Мы выражаем большую благодарность своим клиентам за то, что столько лет доверяют нам, за их активную позицию и неравнодушие, мы всегда готовы выслушать предложения и рекомендации», - подчеркнула Елена Салущева.



Отметим, что в Тамбовской области около 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, 198 тысяч личных подсобных хозяйств, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



На съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области эксперты также обсудили направления и перспективы развития фермерского движения, кредитные продукты для фермеров и членов АККОР и другие вопросы.



На правах рекламы В Тамбовской области состоялся IV Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, посвященный 30-летию фермерского движения в регионе.В работе Съезда приняли участие представители исполнительной власти региона, Тамбовский филиал Россельхозбанка, эксперты Минсельхоза России, руководители и члены АККОР, специалисты органов местного самоуправления, сельхозтоваропроизводители и представители организаций-партнеров.Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин осмотрел выставку сельскохозяйственной техники и фермерской продукции, пообщался с сельхозпроизводителями и продегустировал их продукцию.- отметил в своем выступлении глава администрации.С приветственным словом и поздравлениями к фермерам обратилась вице-президент АККОР Ольга Башмачникова.- прокомментировала вице-президент.Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева выступила с докладом о кредитных продуктах для малых форм хозяйствования и поздравила аграриев со знаменательной датой.- подчеркнула Елена Салущева.Отметим, что в Тамбовской области около 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, 198 тысяч личных подсобных хозяйств, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.На съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области эксперты также обсудили направления и перспективы развития фермерского движения, кредитные продукты для фермеров и членов АККОР и другие вопросы.На правах рекламы



