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Мед, хлеб, выпечка и мясная продукция на «Вкусной пятнице» от Россельхозбанка в Тамбове
Сегодня, 15:12
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В преддверии медового спаса Тамбовский филиал Россельхозбанка провел очередную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент».
Гости и посетители мероприятия смогли приобрести лесной мёд от пасеки Грибовых, выпечку от ремесленной пекарни «Баttон», мясную и колбасную продукцию от «Рассказовские колбасы» и хлебобулочные изделия от ИП Агафонов В.Н.
«Вкусная пятница» предоставляет возможность фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн с помощью приложения Россельхозбанка Своё Родное», - отметила директор Тамбовского филиала Елена Шарова.
Россельхозбанк приглашает организации и предприятия к сотрудничеству, а фермеров — зарегистрироваться на площадке Свое Родное и стать участниками «Вкусных пятниц».
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