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Россельхозбанк в Тамбове продолжает прием заявок на сельскую ипотеку по новым условиям

Сегодня, 11:43
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Россельхозбанк в Тамбове продолжает прием заявок на сельскую ипотеку по новым условиямТамбовский филиал Россельхозбанка продолжает прием заявок на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жилье в сельской местности с помощью кредита под 3%*. Что касается целей использования, то теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома. Программа возобновлена после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.

По новым условиям, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Также отменено требование по обязательной газификации.
В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены практически все населенные пункты Тамбовской области. Наибольший интерес у заемщиков по сельской ипотеке вызывает Тамбовский район.

«Сельская ипотека от Россельхозбанка пользуется большой популярностью в регионе. Всего за время действия программы Тамбовский филиал РСХБ выдал свыше 750 млн рублей населению, благодаря этому более 500 семей смогли улучшить свои жилищные условия», – отметила директор Тамбовского филиала Елена Шарова.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заемщиком могут стать россияне возрастом от 21 года до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населенных пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Размер первоначального взноса – от 10% от общей стоимости приобретаемого жилья. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, максимальный для Тамбовской области – 3 млн рублей. Выдается он максимум на 25 лет.

*С более подробными условиями кредита «Сельская ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте банка https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/ или по ссылке https://svoe-selo.ru/rural-mortgage, а также в отделениях банка и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

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