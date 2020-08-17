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Банки продолжают выдавать «сельскую» ипотеку под 3%
Сегодня, 09:35
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В нашем регионе продолжается реализация программы льготной сельской ипотеки госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже на начало августа жителям Тамбовской области АО «Россельхозбанк» выдал 131 льготный кредит.
Кроме того, ПАО «Сбербанк» выдал 7 кредитов тамбовчанам. Общая сумма кредитов превысила 200 миллионов рублей. Кредитная ставка установлена в размере до 3 процентов. Активно используют льготную ипотеку жители Тамбовского района.
Ипотечный кредит с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации выделяется на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях.
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