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Прокурором Ленинского района Тамбова назначен Владимир Дептицкий
Прокурором Ленинского района города Тамбова сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Владимир Дептицкий. Приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации 23 октября.
Владимир Дептицкий родился в мае 1983 года в селе Новоспасское Ульяновской области. В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры он работает с 2005 года и имеет более 20 лет опыта следственной работы. За это время прошёл путь от следователя районных звеньев до следователя по особо важным делам в СК города Москвы и прокуратуры Москвы.
Кроме того, Дептицкий работал в подразделениях по надзору за процессуальной деятельностью столичной прокуратуры, занимал должности заместителя Басманного межрайонного прокурора и заместителя прокурора Московского метрополитена. С 2023 года возглавлял прокуратуру Славяносербского района Луганской Народной Республики.
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