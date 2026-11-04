В Тамбове прекратили уголовное дело о халатности чиновников после жалоб на разливы сточных вод 0 В Тамбове прекращено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбуждённое после многочисленных жалоб жителей на разливы сточных вод. Следствие установило причины коммунальных аварий, однако расследование в отношении муниципальных чиновников

В ДТП под Тамбовом погиб ректор Державинского университета Павел Моисеев 0 В ночь на 5 ноября в посёлке Трегуляй под Тамбовом квадроцикл наехал на металлическое ограждение и перевернулся. В аварии погиб ректор Тамбовского государственного университета имени Державина, депутат областной Думы Павел Моисеев. Ему было 39 лет, у него осталась маленькая дочь. Глава Тамбовской

Прокурором Ленинского района Тамбова назначен Владимир Дептицкий 0 Прокурором Ленинского района города Тамбова сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Владимир Дептицкий. Приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации 23 октября. Владимир Дептицкий родился в мае 1983 года в селе Новоспасское Ульяновской области. В 2005 году окончил Московскую

В Тамбове расторгли контракт на ремонт драмтеатра за 121 млн рублей из-за бездействия подрядчика 0 В Тамбове расторгли контракт на капитальный ремонт областного драматического театра имени А. В. Луначарского стоимостью 121,4 млн рублей. Подрядчик — ООО «Проспект-В» из Ленинградской области — за четыре месяца так и не приступил к работам. Теперь региональным властям предстоит провести новую

Дело об избиении тамбовского школьника, впавшего в кому на три недели, передали в отдел особо важных дел 0 Уголовное дело об избиении школьника в Тамбове, получившего тяжёлую черепно-мозговую травму и впоследствии ставшего инвалидом, передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Расследование взял на личный контроль руководитель ведомства.

В Тамбове директора подрядной организации обвиняют в хищении 17,8 млн рублей при благоустройстве памятника Зое Космодемьянской 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Триумф», которого обвиняют в хищении более 17,8 млн рублей при благоустройстве территории возле памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд города.

В Тамбовской области пять институтов поддержки бизнеса объединят работу по принципу «единого окна» 0 В Тамбовской области пять организаций, оказывающих поддержку предпринимателям, договорились объединить работу по принципу «единого окна». Соглашение о межведомственном взаимодействии подписали 3 ноября в региональной Корпорации развития, выступившей инициатором проекта. К соглашению присоединились

Молодёжное правительство Тамбовской области возглавил Иван Чапаксов 0 Председателем Молодёжного правительства Тамбовской области третьего созыва избран Иван Чапаксов. Его заместителем стала Юлия Чугунова. Решение принято 30 октября на первом заседании нового состава консультативного органа при главе региона. Руководство избрали открытым голосованием. Должность

Евгений Первышов проведёт прямую линию с жителями Тамбовской области 18 ноября 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов планирует провести прямую линию с жителями региона 18 ноября в 17:00. Об этом губернатор сообщил на оперативном совещании. Дата пока предварительная. Приём вопросов начнётся 5 ноября. Жители смогут направить обращения по телефону горячей линии, через

Торговые павильоны мешают реставрации исторических «Торговых рядов» в Тамбове 0 Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области признал, что торговые павильоны, расположенные вплотную к историческому комплексу «Торговые ряды» на улице Коммунальной, препятствуют проведению работ по его сохранению. При этом действующий режим охранной зоны

В Москве у Кремлёвской больницы высадили яблони из Мичуринска 0 У 5-го корпуса Кремлёвской больницы в Москве появился яблоневый сад. Сотрудники медучреждения высадили 30 саженцев, которые передали специалисты ООО «Сады Мичурина» из Тамбовской области, сообщили в Корпорации развития региона. В посадке приняли участие врачи и медицинские сёстры больницы. Для

Тамбовская школа вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе школьных столовых 0 Команда школы № 2 Тамбова заняла третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы» на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». Финал проходил в Краснодаре с 26 по 30 октября. О результате сообщила заместитель главы Тамбовской области Татьяна

В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками 0 В Мичуринске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В нём приняли участие представители местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». К будущим военнослужащим обратились ветеран боевых

В Тамбове фестиваль «От истоков — к единству» объединил национальные коллективы нескольких регионов 0 В Тамбовском драматическом театре имени А. В. Луначарского прошла кульминационная программа фестиваля «От истоков — к единству». На сцене выступили народные и фольклорные коллективы, представившие традиции русских, мордвы, татар, цыган и армян. В концерте участвовали артисты из Тамбовской и

В Тамбовской области начали формировать новый состав Молодёжного парламента 0 В Тамбовской области 29 октября стартовал приём заявок в девятый созыв Молодёжного парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков. Претендовать на участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в регионе. В новый

«РКС-Тамбов» добивается снижения суммы экологического ущерба за счёт реконструкции коллектора 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается спор Росприроднадзора и ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого реке Цне сверхнормативными сбросами с очистных сооружений. Как сообщает деловое издание «Вердикт», к настоящему времени ведомство снизило размер требований с 409,27 млн до

В Тамбове 31 октября откроется акватермальный комплекс «Термы Наутико» 0 В Тамбове 31 октября начнёт работу акватермальный комплекс «Термы Наутико». Об этом сообщается в официальном сообществе комплекса во «ВКонтакте». Оператором объекта на официальном сайте указано ООО «Центр Здоровья — Тамбов». Компания зарегистрирована в Тамбове 19 октября 2026 года для

Максим Чепурнов стал заместителем председателя Тамбовской городской Думы 0 Депутаты Тамбовской городской Думы избрали Максима Чепурнова заместителем председателя горпарламента. Решение приняли на последнем заседании путём тайного голосования, сообщили в городской Думе. Ранее эту должность занимал Валерий Иржанов. В сентябре 2026 года он покинул городской парламент после

Прокуратура назвала загрязнение водоёмов одной из главных экологических проблем Тамбовской области 0 Загрязнение рек и водоёмов остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Тамбовской области. Об этом заявили в региональной прокуратуре по итогам коллегии, посвящённой соблюдению природоохранного законодательства. С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической

В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником 0 В музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча учеников 9-го класса Заворонежской средней школы с ветераном-пограничником, участником боевых действий на таджикско-афганской границе Александром Медниковым. Александр Медников — профессиональный военный. В 1989 году он окончил Тамбовское высшее