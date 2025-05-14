В двух районах Тамбовской области назначены новые прокуроры Комментариев: 0



Александр Безгин, имеющий звание советника юстиции, работает в системе прокуратуры с 2011 года. За годы службы он прошёл путь от помощника прокурора в нескольких районах до заместителя прокурора Инжавинского района. С 2020 года и до настоящего времени он руководил прокуратурой Гавриловского района. Александр Безгин окончил Саратовскую государственную юридическую академию и зарекомендовал себя как опытный специалист.



На должность прокурора Гавриловского района назначен старший советник юстиции Игорь Жилкин, имеющий за плечами более 30 лет службы в органах прокуратуры. Свою карьеру он начал в 1993 году, работал помощником прокурора Сампурского района, позже возглавлял прокуратуры Пичаевского и Первомайского районов. С 2015 года до настоящего времени Игорь Жилкин руководил прокуратурой Токарёвского района. Он является выпускником Саратовского юридического института имени Д.И. Курского.



Напомним, что аналогичные кадровые перестановки в рамках системы Генеральной прокуратуры РФ произошли и в апреле текущего года в Воронежской области, где также были назначены новые районные прокуроры.

По приказам генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в Тамбовской области назначены новые руководители прокуратур двух муниципалитетов. Александр Безгин возглавил прокуратуру Ржаксинского района, а Игорь Жилкин стал прокурором Гавриловского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Александр Безгин, имеющий звание советника юстиции, работает в системе прокуратуры с 2011 года. За годы службы он прошёл путь от помощника прокурора в нескольких районах до заместителя прокурора Инжавинского района. С 2020 года и до настоящего времени он руководил прокуратурой Гавриловского района. Александр Безгин окончил Саратовскую государственную юридическую академию и зарекомендовал себя как опытный специалист.На должность прокурора Гавриловского района назначен старший советник юстиции Игорь Жилкин, имеющий за плечами более 30 лет службы в органах прокуратуры. Свою карьеру он начал в 1993 году, работал помощником прокурора Сампурского района, позже возглавлял прокуратуры Пичаевского и Первомайского районов. С 2015 года до настоящего времени Игорь Жилкин руководил прокуратурой Токарёвского района. Он является выпускником Саратовского юридического института имени Д.И. Курского.Напомним, что аналогичные кадровые перестановки в рамках системы Генеральной прокуратуры РФ произошли и в апреле текущего года в Воронежской области, где также были назначены новые районные прокуроры.



