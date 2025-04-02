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В органах прокуратуры Тамбовской области — кадровые перестановки
В Тамбовской области произведена плановая ротация в руководящем составе органов прокуратуры. Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, прокурором Умётского района назначен старший советник юстиции Альберт Анатольевич Новиков, а прокурором Рассказовского межрайона — советник юстиции Андрей Николаевич Ельцов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Альберт Новиков родился в 1979 году в городе Жердевка. В 2001 году окончил Саратовскую государственную академию права, после чего начал службу в органах прокуратуры. Работал на различных должностях, включая посты следователя, помощника и заместителя прокурора. С 2021 года возглавлял Рассказовскую межрайонную прокуратуру.
Андрей Ельцов, 1983 года рождения, родом из посёлка Знаменка. Выпускник Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Имеет опыт работы в прокуратурах различных уровней, в том числе на должностях прокурора Знаменского и Умётского районов.
Оба назначенных прокурора вступают в должности сроком на пять лет. Ротация руководящих кадров является частью плановой кадровой политики надзорного ведомства.
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