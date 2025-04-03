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Кадровые перестановки в прокуратуре Тамбовской области: новые назначения в районах
Сегодня, 08:35
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В прокуратуре Тамбовской области произошли масштабные кадровые изменения: в ряде районных и межрайонных подразделений назначены новые руководители. Приказы о назначениях подписаны Генеральным прокурором Российской Федерации. Обновление состава затронуло ключевые территории региона, и все назначения рассчитаны на пятилетний срок.
Уваровская межрайонная прокуратура теперь находится под руководством Николая Овсянникова. Старший советник юстиции родился в 1973 году, окончил юридический факультет Воронежского государственного университета и с 1998 года посвятил себя службе в органах прокуратуры. До назначения в Уварово он возглавлял прокуратуру Мордовского района.
В свою очередь, Денис Акаёмов — бывший Уваровский межрайонный прокурор — теперь назначен прокурором Мордовского района. Ему 44 года, он окончил Тамбовский государственный технический университет и имеет обширный опыт в надзорной системе. До работы в Уварово занимал руководящие посты в прокуратуре Инжавинского округа.
Сосновский район возглавила Елена Крыкова, старший советник юстиции, ранее работавшая в Ржаксинском районе. Юрист с дипломом Саратовской государственной академии права, она более 25 лет служит в прокуратуре, начиная со следственных подразделений и заканчивая должностями заместителя и руководителя в различных районах.
Ранее также были произведены назначения в Рассказовском и Умётском районах. Андрей Ельцов перешёл с должности Умётского прокурора в Рассказово, а его место занял Альберт Новиков, до этого почти четыре года возглавлявший прокуратуру Рассказовского округа.
Эти кадровые ротации проводятся в рамках плановой системы обновления и укрепления профессионального корпуса надзорного ведомства. В региональной прокуратуре подчёркивают, что новые назначения направлены на усиление контроля за соблюдением закона и повышение эффективности работы на местах.
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