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В Правительстве Тамбовской области новые кадровые назначения
На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в областном Правительстве.
Игорь Михалёв, ранее возглавлявший региональное управление Росгвардии, назначен на должность советника главы региона.
Николай Мачихин стал исполняющим обязанности директора департамента молодёжной политики областного Правительства. До этого назначения он работал в управлении общественных связей департамента внутренней политики Правительства области.
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