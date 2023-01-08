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Назначения в Правительстве: три новых региональных министра и директор департамента ветеринарии
Сегодня, 09:47
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В Правительстве Тамбовской области назначили новых руководителей региональных ведомств. В большинстве случаев, произошло простое переименование начальников управлений в министров.
Министр топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области – Елена Бабикова. Она была начальником управления ТЭК и ЖКХ с февраля 2022 года. До того была главой Фонда капитального ремонта Липецкой области.
И.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области – Алексей Власов. Он руководил аналогичным управлением с марта 2022 года, до этого занимал различные руководящие должности в тамбовской горадминистрации.
Министр культуры Тамбовской области – Юрий Голубев. Руководил региональным управлением культуры и архивного дела свыше 10 лет.
Директор департамента ветеринарии Тамбовской области – Алексей Филин, возглавлявший региональное управление ветеринарии с 2015-го года. До этого работал замначальника управления сельского хозяйства области и начальником отдела развития животноводства.
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