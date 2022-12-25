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В Тамбовской области назначили пять новых региональных министров
Сегодня, 09:12
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По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, в регионе назначили пять новых министров:
Александр Филатов, ранее бывший начальником управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, возглавил аналогичное министерство.
Альберт Андреев, бывший руководителем управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области – министр экологии и природных ресурсов региона.
Инна Левченко, работавшая директором регионального департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля)– и.о. министра жилищного, строительного и технического контроля (надзора) Тамбовской области.
Ирина Чемерчева, ранее возглавлявшая департамент туризма и молодежной политики, а до того управление устойчивого развития и корпоративных коммуникаций АО «Пигмент» - и.о. министра туризма и молодёжной политики Тамбовской области.
Ольга Камнева, работавшая начальником регионального управления экономической политики – и.о. министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области.
При этом объявлено и об одном «неминистерском» назначении: так, Светлана Варкова стала во главе департамента цен и тарифов Тамбовской области. Ранее она была руководителем управления по регулированию тарифов Тамбовской области.
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