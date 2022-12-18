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В Правительстве Тамбовской области назначили руководителей ряда ведомств
Сегодня, 10:04
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По распоряжению главы Тамбовской области Максима Егорова в нескольких министерствах и департаментах регионального Правительства назначили новых руководителей.
Так, министром автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области с 19 декабря стал Альберт Чурилов. Его трудовой стаж – более 30 лет, из которых 20 лет – на госслужбе. Последняя занимаемая им должность - начальник управления автомобильных дорог и транспорта.
Министром социальной защиты и семейной политики Тамбовской области стала Анна Орехова. Ранее она семь лет возглавляла аналогичное управление.
Директором департамента контроля и протокола Правительства Тамбовской области стала Елена Сутормина. Её стаж в госслужбе – более 20 лет.
Руководителем управления по работе с обращениями граждан Правительства Тамбовской области назначили Елену Жмаеву, также имеющую значительный опыт в государственной гражданской службе.
Таким образом, половина «новостей» в политике региона касается переименования начальников различных управлений в министров соответствующих министерств.
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