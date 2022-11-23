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» » Начальник областного управления труда и занятости населения стал региональным министром в той же сфере

Начальник областного управления труда и занятости населения стал региональным министром в той же сфере

Сегодня, 10:42
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Начальник областного управления труда и занятости населения стал региональным министром в той же сфереВ Тамбовской области назначили министра труда и занятости населения - Михаила Филимонова. Напомним, ранее он был начальником одноимённого управления, которое реорганизовали в министерство в сентябре этого года.

Задачи ведомства - реализовывать госполитику в сфере трудовых отношений, охранять труд, содействовать занятости населения и добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Тамбовскую область. В министерстве также будут заниматься защитой граждан от безработицы.
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