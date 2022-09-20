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Тамбовщина отмечена в числе лучших по оказанию услуг в сфере занятости населению
Сегодня, 10:38
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Министерство труда России отметило Тамбовскую область в числе лучших регионов страны по оказанию услуг в сфере занятости населению.
Уровень регистрируемой сегодня безработицы на Тамбовщине по-прежнему остается одним из самых низких по стране – 0,55% рабочей силы (в России – 0,9%). Численность безработных граждан с начала года сократилась на 558 человек, в настоящее время 2 759 тамбовчан имеют статус безработных. При этом работодатели предлагают жителям более девяти тысяч вакансий.
Реализуемые органами службы занятости населения мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, помогли более чем 2 тысячам жителей области сохранить свое рабочее место или найти временную работу.
Также регион отмечен в числе лидеров в ЦФО по численности услуг гражданам, находящимся под угрозой увольнения, либо испытывающим трудности в поиске подходящей работы.
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