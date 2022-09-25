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» » Максим Егоров определился со своими замами

Максим Егоров определился со своими замами

Сегодня, 14:15
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Максим Егоров определился со своими замами На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о первых кадровых назначениях среди своих заместителей.

Михалина (Касатова) Евгения Сергеевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгения Сергеевна будет курировать:

- министерство туризма и молодежной политики области;

- министерство культуры области;

- министерство физической культуры и спорта области.

Третьякова Любовь Петровна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра финансов Тамбовской области и непосредственно возглавит министерство финансов области.

Сытова Алена Юрьевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра сельского хозяйства Тамбовской области. Алена Юрьевна непосредственно возглавит министерство сельского хозяйства области и будет курировать департамент ветеринарии области.

Шеманаева Галина Николаевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Галина Николаевна будет курировать:

- министерство здравоохранения области;

- министерство социальной защиты и семейной политики области;

- министерство образования и науки области.

Леонгард Оксана Анатольевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Оксана Анатольевна будет курировать:

- управление организации проектной деятельности Правительства области

- министерство экономической и инвестиционной политики области;

- министерство имущественных отношений и государственного заказа области.

Зименко Евгений Владимирович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгений Владимирович будет курировать:

- министерство автомобильных дорог и транспорта области;

- министерство градостроительства и архитектуры области;

- управление по государственной охране объектов культурного наследия области.

Макаревич Наталия Владимировна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Наталия Владимировна будет курировать:

- министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства области;

- министерство труда и занятости населения области.

По словам депутата Тамбовской городской Думы, политолога Артема Александрова многие из назначенных заместителей главы Тамбовской области не имеют специфического опыта работы в сферах, курировать которые они поставлены.

«Например, Шеманаева: у нее есть опыт работы в должности руководителя муниципального образования, по образованию она учитель истории. Сейчас же она будет отвечать за здравоохранение, социальный блок. Руководство экономическим блоком передано Оксане Леонгард, но она по образованию юрист. Поэтому с точки зрения опыта работы к кадровой политике Егорова есть вопросы… Даже если не касаться персоналий новоназначенных руководителей, могу сказать, что наблюдается некая деградация кадровой составляющей»-, пояснил изданию «РК» Артем Александров.
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