Максим Егоров определился со своими замами Комментариев: 0



Михалина (Касатова) Евгения Сергеевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгения Сергеевна будет курировать:



- министерство туризма и молодежной политики области;



- министерство культуры области;



- министерство физической культуры и спорта области.



Третьякова Любовь Петровна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра финансов Тамбовской области и непосредственно возглавит министерство финансов области.



Сытова Алена Юрьевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра сельского хозяйства Тамбовской области. Алена Юрьевна непосредственно возглавит министерство сельского хозяйства области и будет курировать департамент ветеринарии области.



Шеманаева Галина Николаевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Галина Николаевна будет курировать:



- министерство здравоохранения области;



- министерство социальной защиты и семейной политики области;



- министерство образования и науки области.



Леонгард Оксана Анатольевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Оксана Анатольевна будет курировать:



- управление организации проектной деятельности Правительства области



- министерство экономической и инвестиционной политики области;



- министерство имущественных отношений и государственного заказа области.



Зименко Евгений Владимирович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгений Владимирович будет курировать:



- министерство автомобильных дорог и транспорта области;



- министерство градостроительства и архитектуры области;



- управление по государственной охране объектов культурного наследия области.



Макаревич Наталия Владимировна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Наталия Владимировна будет курировать:



- министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства области;



- министерство труда и занятости населения области.



По словам депутата Тамбовской городской Думы, политолога Артема Александрова многие из назначенных заместителей главы Тамбовской области не имеют специфического опыта работы в сферах, курировать которые они поставлены.



«Например, Шеманаева: у нее есть опыт работы в должности руководителя муниципального образования, по образованию она учитель истории. Сейчас же она будет отвечать за здравоохранение, социальный блок. Руководство экономическим блоком передано Оксане Леонгард, но она по образованию юрист. Поэтому с точки зрения опыта работы к кадровой политике Егорова есть вопросы… Даже если не касаться персоналий новоназначенных руководителей, могу сказать, что наблюдается некая деградация кадровой составляющей»-, пояснил На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о первых кадровых назначениях среди своих заместителей.Михалина (Касатова) Евгения Сергеевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгения Сергеевна будет курировать:- министерство туризма и молодежной политики области;- министерство культуры области;- министерство физической культуры и спорта области.Третьякова Любовь Петровна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра финансов Тамбовской области и непосредственно возглавит министерство финансов области.Сытова Алена Юрьевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра сельского хозяйства Тамбовской области. Алена Юрьевна непосредственно возглавит министерство сельского хозяйства области и будет курировать департамент ветеринарии области.Шеманаева Галина Николаевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Галина Николаевна будет курировать:- министерство здравоохранения области;- министерство социальной защиты и семейной политики области;- министерство образования и науки области.Леонгард Оксана Анатольевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Оксана Анатольевна будет курировать:- управление организации проектной деятельности Правительства области- министерство экономической и инвестиционной политики области;- министерство имущественных отношений и государственного заказа области.Зименко Евгений Владимирович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгений Владимирович будет курировать:- министерство автомобильных дорог и транспорта области;- министерство градостроительства и архитектуры области;- управление по государственной охране объектов культурного наследия области.Макаревич Наталия Владимировна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Наталия Владимировна будет курировать:- министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства области;- министерство труда и занятости населения области.По словам депутата Тамбовской городской Думы, политолога Артема Александрова многие из назначенных заместителей главы Тамбовской области не имеют специфического опыта работы в сферах, курировать которые они поставлены.«Например, Шеманаева: у нее есть опыт работы в должности руководителя муниципального образования, по образованию она учитель истории. Сейчас же она будет отвечать за здравоохранение, социальный блок. Руководство экономическим блоком передано Оксане Леонгард, но она по образованию юрист. Поэтому с точки зрения опыта работы к кадровой политике Егорова есть вопросы… Даже если не касаться персоналий новоназначенных руководителей, могу сказать, что наблюдается некая деградация кадровой составляющей»-, пояснил изданию «РК» Артем Александров.



