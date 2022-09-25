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Максим Егоров определился со своими замами
Сегодня, 14:15
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На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о первых кадровых назначениях среди своих заместителей.
Михалина (Касатова) Евгения Сергеевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгения Сергеевна будет курировать:
- министерство туризма и молодежной политики области;
- министерство культуры области;
- министерство физической культуры и спорта области.
Третьякова Любовь Петровна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра финансов Тамбовской области и непосредственно возглавит министерство финансов области.
Сытова Алена Юрьевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области — министра сельского хозяйства Тамбовской области. Алена Юрьевна непосредственно возглавит министерство сельского хозяйства области и будет курировать департамент ветеринарии области.
Шеманаева Галина Николаевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Галина Николаевна будет курировать:
- министерство здравоохранения области;
- министерство социальной защиты и семейной политики области;
- министерство образования и науки области.
Леонгард Оксана Анатольевна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Оксана Анатольевна будет курировать:
- управление организации проектной деятельности Правительства области
- министерство экономической и инвестиционной политики области;
- министерство имущественных отношений и государственного заказа области.
Зименко Евгений Владимирович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Евгений Владимирович будет курировать:
- министерство автомобильных дорог и транспорта области;
- министерство градостроительства и архитектуры области;
- управление по государственной охране объектов культурного наследия области.
Макаревич Наталия Владимировна назначена на должность исполняющей обязанности заместителя Главы Тамбовской области. Наталия Владимировна будет курировать:
- министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства области;
- министерство труда и занятости населения области.
По словам депутата Тамбовской городской Думы, политолога Артема Александрова многие из назначенных заместителей главы Тамбовской области не имеют специфического опыта работы в сферах, курировать которые они поставлены.
«Например, Шеманаева: у нее есть опыт работы в должности руководителя муниципального образования, по образованию она учитель истории. Сейчас же она будет отвечать за здравоохранение, социальный блок. Руководство экономическим блоком передано Оксане Леонгард, но она по образованию юрист. Поэтому с точки зрения опыта работы к кадровой политике Егорова есть вопросы… Даже если не касаться персоналий новоназначенных руководителей, могу сказать, что наблюдается некая деградация кадровой составляющей»-, пояснил изданию «РК» Артем Александров.
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