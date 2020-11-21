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Наталия Макаревич назначена вице-губернатором
Сегодня, 09:31
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Бывшая глава города Тамбова Наталия Макаревич пошла на повышение, она была назначена и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина. Наталия Владимировна будет курировать промышленность, предпринимательство и службу занятости.
Напомним, что в конце октября она ушла в отставку с поста главы города по собственному желанию.
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