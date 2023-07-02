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Евгений Зименко и Галина Шеманаева назначены на постоянную основу
На оперативном совещании Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в региональном Правительстве. С начала июля Евгений Зименко и Галина Шеманаева стали заместителями Главы Тамбовской области. Ранее они исполняли обязанности временных заместителей Главы Тамбовской области.
Евгений Зименко ответственен за реализацию полномочий регионального Правительства, связанных с комплексным социально-экономическим развитием Тамбовской области в таких сферах, как архитектура, строительство, транспорт, дорожное хозяйство, работа ЗАГСа, сохранение культурного наследия, обеспечение и охрана собственности и правопорядка, ликвидация стихийных бедствий и пожаров, а также материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
Галина Шеманаева отвечает за социальный блок в региональном Правительстве, включающий здравоохранение, образование, науку и социальную защиту.
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На оперативном совещании Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в региональном Правительстве. С начала июля Евгений Зименко и Галина Шеманаева стали заместителями Главы Тамбовской области. Ранее они исполняли обязанности временных заместителей Главы Тамбовской области.
3 июля в Тамбове прошла церемония представления председателя областного суда Наталии Бурашниковой перед юридическим сообществом. Наталия Бурашникова была назначена председателем областного суда на шестилетний срок Указом Президента РФ № 430 от 13 июня 2023 года.
В 2023 году в Тамбовской области не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги. Это было объявлено на совместном заседании коллегии министерства экономической и инвестиционной политики области и департамента цен и тарифов региона. Максим Егоров, глава Тамбовской области, присутствовал на
Ежегодно 1 июля вся страна отмечает День ветеранов боевых действий. Праздник этот неофициальный, однако его значение огромно как для самих ветеранов, так и для всех жителей.
Тамбовское управление ФАС приняло решение по спору между ПАО "Россети Центр" и АО "Тамбовская сетевая компания". В ходе рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о нарушении ПАО "Россети Центр" ч.1 ст.10 и п.9 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции».
В Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Советской, о котором сообщает Telegram-канал "Полоса безопасности". Водитель иностранного автомобиля намеревался совершить левый поворот на перекрестке, однако не успел это сделать.
Каждый год в городе Тамбове проводится акция под названием "Подари книгу библиотеке" (16+), в рамках которой жители Тамбова передают более 15 тысяч экземпляров книг. В течение долгого времени акции, часть этих книг остается в фондах читальных залов Пушкинской библиотеки. Оставшаяся часть передается
В Тамбове запланированы работы по сохранению исторического объекта - особняка Усадьбы купца Аносова, расположенного на улице Советской, 66. В настоящее время осуществляется подготовка проектно-сметной документации, которой займется ООО "Арх-Проект", специализирующаяся на таких проектах в Тамбове.
За неделю проведения операции «Нелегал» полицейские региона обнаружили 33 нарушения миграционного законодательства.
Организация, принадлежащая Тамбовской области, должна возвратить Моршанскому заводу растительных масел сумму в размере 38,3 миллиона рублей. Такое решение было вынесено арбитражным судом Тамбовской области в отношении ООО "ГПК Титан", к которому завод обратился в декабре прошлого года с требованием
Жители города Котовск стали свидетелями активной вырубки деревьев, особенно ясеней, на многих зелёных зонах, - сообщает ИА «Про Котовск». Причиной этой меры стало присутствие вредоносного насекомого, известного как ясеневая изумрудная узкотелая златка. Эти насекомые заселяют живые ясени, приводя к
Администрация города Тамбова требует от ООО "РКС-Тамбов" заключить дополнительный договор аренды объектов холодного водоснабжения и водоотведения, которые принадлежат муниципалитету, в рамках концессионного соглашения. Это дело рассматривается в арбитражном суде Тамбовской области с сентября
Организация "Профиснаб" ищет способ получить сумму в размере 2,6 млн рублей от Дирекции городского хозяйства. В соответствии с заключенным контрактом, их обязанностью было обустроить четыре площадки для выгула собак в городе Тамбове. Несмотря на попытки получить оплату, они вынуждены были
В Тамбове состоялась торжественная похоронная церемония, посвященная памяти Василия Косаринова - красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Родственники долгие годы не имели никакой информации о судьбе этого солдата. Его последнее письмо было получено 10 июня 1942 года.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров, задал вопрос о судьбе муниципального здания на улице Степана Разина, 6А, площадью более 200 кв.м. Это здание было передано в безвозмездное пользование Тамбовской епархии несколько лет назад, но в начале мая оно
В пятницу депутаты Тамбовской областной думы представили изменения в бюджет региона на 2023 год, с целью увеличения доходов на 1,5 млрд рублей. В соответствии с сообщением пресс-службы облдумы, эти средства будут направлены, в том числе, на модернизацию первичного звена здравоохранения и возмещение
Территориальное управление Роспотребнадзора провело исследование качества воды и песка на официальных пляжах, а также проверило санитарную обстановку на них. В ходе проверки были учтены микробиологические, паразитологические и химические показатели, которым должны соответствовать вода и песок,
В архиве мирового суда Первомайского района обнаружили тело молодой женщины, ей было 25 лет. Погибшая работала секретарем мирового судьи. Об этом сообщили ее родственники, направив информацию в тамбовские издания.
В селе Козьмодемьяновка, расположенном в Тамбовском районе, планируется изменение названия, как сообщает издание "Притамбовье". Решение о переименовании было принято на заседании районного Совета народных депутатов, и теперь предложение будет направлено в Тамбовскую областную думу для рассмотрения.
В ходе рабочей встречи главы Тамбовской области Максима Егорова и начальника ЮВЖД Павла Иванова были обсуждены перспективы развития пригородных пассажирских перевозок. Особое внимание уделено вопросу о возобновлении движения поезда № 31 «Тамбов-Москва».
По информации, опубликованной главой Тамбовской области Максимом Егоровым в его Telegram-канале, правительство Российской Федерации одобрило запрос региона на средства для модернизации общественного транспорта. В рамках этой программы выделено 400 миллионов рублей, которые будут использованы для
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