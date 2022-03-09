Александр Никитин попал под санкции Евросоюза 0 Сенаторы от Тамбовской области Михаил Белоусов и Александр Никитин попали в санкционный список Евросоюза, поддержав ратификацию договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В связи с ограничительными мерами произойдет заморозка их активов, если таковые имеются, а также введен запрет на въезд в ЕС.

Максим Егоров призвал не поддаваться паническим настроениям 0 Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров встретился с поэтами и писателями региона. На мероприятии были обсуждены вопросы краеведения, сохранения культурного наследия, патриотического воспитания молодежи, а также актуальные социально-экономические темы.

В Тамбове прошел автопробег в поддержку спецоперации 0 Вчера в Тамбове по ул. Мичуринская, Советская, Интернациональная прошел автопробег в поддержку армии, проводимый по инициативе врио главы администрации Тамбовской области.

Скоропостижно ушел из жизни Владимир Стромов 0 Сегодня ночью ушел из жизни ректор ТГУ, депутат областной Думы Владимир Стромов. По одной из версий причина смерти – сердечная недостаточность. Владимиру Стромову было 44 года.

Россельхозбанк продолжит льготное кредитование сезонных работ по ставке до 5% 0 Несмотря на повышение ключевой ставки до 20%, Россельхозбанк обеспечит льготное кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях – не выше 5%.

Молодежь может получить до 1,5 млн грантовой поддержки 0 Молодежь Тамбовской области в возрасте от 14 до 35 лет в марте может стать участником в розыгрыше грантов на социальные проекты.

Лесхоз в Притамбовье получил новую автоцистерну 0 Недавно в Тамбовскую область поступила новая изготовленная лесопожарная техника, в том числе в Тамбовский лесхоз. Опытный водитель Николай Ламдин получил ключи от новой автоцистерны.

Налоговики хотят взыскать с хлебзавода 150 млн рублей 0 По итогам выездной проверки налоговая служба доначислила ОАО «Тамбовский хлебозавод» налогов на 151 млн руб. Предприятие должно было погасить долги до 3 марта.

Работа карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны продолжится 0 По информации Тамбовского отделения ПАО «Сбербанк» работы карт Visa и MasterCard, которые заявили об ограничении своей работы в России, внутри страны продолжится без сбоев.

Тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение» 0 На этой неделе в Тамбовской области будет холодная погода. Перед грядущим потеплением тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение».

Многие сельчане выразили поддержку экотехнопарка 0 На днях в Дегтянском сельском совете прошли публичные слушания, связанные со строительством экотехнопарка «Центральный».

В Тамбове местная жительница чуть ли не провалилась под землю 0 Все чаще поступают жалобы от жителей Тамбова насчет некачественного восстановления нарушенного благоустройства после проведения земляных работ. На днях в районе дома № 16 по ул. Чичканова произошел вопиющий инцидент.

Следователи займутся вопросом выделения земель многодетным семьям 0 После череды публикаций, в том числе на сайте ИА «Тамбов-информ» руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области инициировано проведение процессуальной проверки по вопросу выделения земель многодетным семьям в Тамбовском районе.

Кибердружина займется разоблачением антироссийских фейков 0 На базе ТГУ им. Г.Р. Державина будет создана кибердружина, которая займётся разоблачением фейковых новостей об операции на Украине и о ситуации внутри нашей страны. По словам врио главы администрации области Максима Егорова нужно бороться с фейками и он полностью поддержал уголовную

Следственный комитет займется историей с мандатом экс-губернатора 0 Прокуратура Тамбовской области направила обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу законности наделения мандатом депутата областной Думы Александра Никитина в СУ СК России по Тамбовской области.

Соцвыплаты и пенсии жители региона получат раньше 0 Вместо 7 марта пенсии и социальные выплаты жители региона получат 5 марта это связано с тем, что следующий понедельник будет выходным днем.

В Тамбовской области пытаются сдержать рост цен 0 В Тамбовской области складывается непростая ситуация связанная с ростом цен на продукты питания в этой связи врио главы администрации региона Максим Егоров призвал ограничить торговую наценку на важнейшие продукты пятипроцентным барьером.

Устранены нарушения при реализации продуктов питания в Котовске 0 Прокуратурой г. Котовска проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Юрия Зарапина арестовали до 30 апреля 0 Вчера Ленинский районный суд города Тамбова до 30 апреля арестовал заместителя главы администрации города Юрия Зарапина, обвиняемого в совершении преступлений с бюджетными деньгами.