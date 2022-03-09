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Максим Егоров призвал не поддаваться паническим настроениям
Сегодня, 09:15
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Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров встретился с поэтами и писателями региона. На мероприятии были обсуждены вопросы краеведения, сохранения культурного наследия, патриотического воспитания молодежи, а также актуальные социально-экономические темы.
По словам Максима Егорова, дефицита продовольствия в нашем регионе не стоит ожидать, например, сахарные заводы отгружают сахар для реализации два раза в сутки.
«Дефицита нет, но потребители могут создать его искусственно, если будут брать по 10-15 кг. Я когда был в магазине, спросил у бабушки, зачем ей столько? Отвечает: мне сказали, что сахара больше не будет. С такими настроениями надо бороться, разъяснять людям, что дефицит они могут создать сами», - заявил Максим Егоров.
Фото: Павел Васильев
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