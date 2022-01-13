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Область намерена забрать городской стадион «Спартак»
Сегодня, 08:12
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Врио главы администрации региона Максим Егоров заявил журналистам, что область планирует создать футбольную команду для выступлений в Футбольной национальной лиге, а также забрать городской стадион «Спартак».
«Кроме того, я дал поручение, что мы стадион «Спартак» забираем в областную собственность и будем его развивать. Стадион в центре города должен жить, там постоянно должны заниматься спортом, в том числе футболом», — заявил Максим Егоров.
Пока не понятно, каким образом передача спортивного объекта будет способствовать развитию стадиона «Спартак».
Согласно уставу МАУ стадион «Спартак» цель учреждения - обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
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