|
Стадион «Спартак» не может соответствовать требованиям РПЛ
Сегодня, 09:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители города Тамбова продолжают задавать вопросы, связанные с реконструкцией стадиона «Спартак».
«В ваших ответах о реконструкции стадиона «Спартак» вы говорите, что стадион входит в охранные зоны объектов культурного наследия. Однако территория стадиона не входит ни в одну охранную зону. Прокомментируйте, пожалуйста, данную нестыковку», - пишет губернатору Владимир Владимирович.
Управление по физической культуре и спорту области отвечает, что все равно при реконструкции стадиона «Спартак» необходимо обеспечить соблюдение требований к градостроительным регламентам в границах территорий охранных зон объектов культурного наследия.
Но даже при завершении работ по реконструкции стадиона «Спартак», он не может соответствовать требованиям РПЛ. Площадь земельного участка стадиона «Спартак» — 3,5 гектара, а для строительства стадиона на 10 тысяч мест нужно пространство в два раза больше. Кроме того, в достаточном объеме нужны парковочные места.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.