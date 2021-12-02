Максим Егоров возглавит региональное отделение «Единой России» 0 На партийном совещании в Москве лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Генсовету партии назначить на должность Секретаря Тамбовского регионального отделения «Единой России» врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова вместо сенатора Александра Никитина.

Федералы рассказали о мусорной проблеме под Тамбовом 0 На днях на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж про мусорный полигон ООО «КомЭк», который находится под Тамбовом. Буквально в нескольких километрах от областного центра огромные горы мусора с годами всё сильнее пополняются, последствия – загрязнение экологии, неприятный запах, стаи

В регионе нарастили темпы вакцинации 0 В настоящее время план по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в нашем регионе выполнен на 76%. Число госпитализаций в ковидные центры за прошедшую неделю сократилось на 11%.

Тамбовская область вышла на новый уровень развития АПК 0 Вчера в администрации области были подведены итоги развития регионального АПК за 2021 г. Глава администрации Тамбовской области Максим Егоров поблагодарил аграриев за высокие результаты и наградил передовиков отрасли.

В Мичуринске пройдут памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана 0 Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.

Срываются сроки сдачи в эксплуатацию ДК в Тамбовском районе 0 На днях врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил строительную площадку нового Дома культуры, который строится в с. Донское в Тамбовском районе и раскритиковал ситуацию с темпами работы на объекте. Из-за отсутствия должного контроля, по его словам, произошло сильное

Жители области бьют тревогу насчет оказания медпомощи 0 С каждым днем растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе выявляют сотни инфицированных, смертность не отступает. На этом фоне все чаще возникают проблемы по оказанию оперативной медицинской помощи.

«КомЭк» допустил 170 нарушений при размещении отходов 0 В ходе плановой проверки Роспироднадзора полигонов захоронения ТКО, расположенных в г. Уварово, Рассказовском, Жердевском и Тамбовском районах Тамбовской области, эксплуатируемых ООО «КомЭк», было выявлено 170 нарушений. Связаны они с несоблюдением лицензионных требований, искажением экологической

1 декабря – последний срок уплаты налогов физических лиц 0 1 декабря истекает срок своевременной уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов за 2020 год.

Руководство следственного управления проведет личный прием граждан 0 3 декабря 2021 года с 10 до 13 часов руководство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области проведет личный прием граждан в следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбов по адресу: город Тамбов, Успенская площадь, д. 1В.

В Первомайском районе прошли вакцинацию почти 100% жителей 0 В Тамбовской области опережающими темпами продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.

Губернатор лишил главного дорожника региона автомобиля 0 В ходе недавнего заседания комиссии по безопасности дорожного движения врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал деятельность служб по поводу качества содержания и уборки дорог.

В Тамбове прошёл многолюдный народный сход против QR-кодов 0 В субботу, 27 ноября, в Тамбове состоялся многолюдный народный сход граждан с участием депутатов от КПРФ, который выступил против введения в стране QR-кодов и принудительной вакцинации. Участники акции держали плакаты: «QR-коду нет! Мы – не товар, мы – люди!» и табличками с перечёркнутым QR-кодом.

Депутаты поддержали законопроект о QR-кодах 0 На очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты поддержали новые ограничительные меры в рамках введения QR-кодов для прохода в общественные места. Был принят проект постановления регионального парламента об отзыве на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О

Жители Тамбова: «Нам приходят одни отписки» 0 Вчера инициативная группа жителей Тамбова, проживающих по ул. 1-Полковая и Подвойского передала коллективное обращение на имя врио главы администрации области Максима Егорова с просьбой защитить их законные интересы в ситуации с точечным строительством дома по ул. Подвойского, 6А.

Тамбовская область изучает передовой опыт обращения с отходами 0 В Тамбовской области проходит выездное совещание по обмену опытом в сфере обращения с отходами производства и потребления. Руководитель региона Максим Егоров провел установочную встречу с его участниками.

Депутаты от «Родины» заявили, что не хотели вернуть прямые выборы 0 Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрена законодательная инициатива о предоставлении городу Тамбову возможности возврата к системе сити-менеджеров, которая была отменена более шести лет назад. Первоначально депутаты от различных партий высказывались за возврат прямых

Акция «Зоя, ты в нашей памяти» 0 С 23 по 29 ноября в регионе проходит патриотический флешмоб «Зоя, ты в нашей памяти». Его организатором выступает управление образования и науки Тамбовской области совместно с Центром развития творчества детей и юношества – Региональным модельным центром дополнительного образования детей. Флешмоб

В Мичуринске повсеместно ликвидируют стихийные свалки 0 В городе Мичуринске продолжается работа по ликвидации стихийных свалок. Лишь с начала года работники коммунальных служб совместно с региональным оператором по ТКО – АО «ТСК» убрали 280 свалок, было вывезено 5900 тысяч кубометров мусора.

В Тамбове планируют сохранить ДК «Юбилейный» 0 Вчера во время встречи с инициативной группой граждан глава региона Максим Егоров пообещал сохранить дворец культуры «Юбилейный» против сноса, которого по новому проекту генплана, выступили горожане.