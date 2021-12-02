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Максим Егоров возглавит региональное отделение «Единой России»
На партийном совещании в Москве лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Генсовету партии назначить на должность Секретаря Тамбовского регионального отделения «Единой России» врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова вместо сенатора Александра Никитина.
Всего 12 глав субъектов РФ возглавят и партийные отделения. По словам Медведева, ежедневное личное участие глав регионов в деятельности партии «дорогого стоит».
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На партийном совещании в Москве лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Генсовету партии назначить на должность Секретаря Тамбовского регионального отделения «Единой России» врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова вместо сенатора Александра Никитина.
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Вчера в администрации области были подведены итоги развития регионального АПК за 2021 г. Глава администрации Тамбовской области Максим Егоров поблагодарил аграриев за высокие результаты и наградил передовиков отрасли.
Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.
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С каждым днем растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе выявляют сотни инфицированных, смертность не отступает. На этом фоне все чаще возникают проблемы по оказанию оперативной медицинской помощи.
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3 декабря 2021 года с 10 до 13 часов руководство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области проведет личный прием граждан в следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбов по адресу: город Тамбов, Успенская площадь, д. 1В.
В Тамбовской области опережающими темпами продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.
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На очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты поддержали новые ограничительные меры в рамках введения QR-кодов для прохода в общественные места. Был принят проект постановления регионального парламента об отзыве на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
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В Тамбовской области проходит выездное совещание по обмену опытом в сфере обращения с отходами производства и потребления. Руководитель региона Максим Егоров провел установочную встречу с его участниками.
Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрена законодательная инициатива о предоставлении городу Тамбову возможности возврата к системе сити-менеджеров, которая была отменена более шести лет назад. Первоначально депутаты от различных партий высказывались за возврат прямых
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В городе Мичуринске продолжается работа по ликвидации стихийных свалок. Лишь с начала года работники коммунальных служб совместно с региональным оператором по ТКО – АО «ТСК» убрали 280 свалок, было вывезено 5900 тысяч кубометров мусора.
Вчера во время встречи с инициативной группой граждан глава региона Максим Егоров пообещал сохранить дворец культуры «Юбилейный» против сноса, которого по новому проекту генплана, выступили горожане.
После проверки обращения работника управляющей компании ООО «Вектор» следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Установлено, что у работодателя имеется задолженность по заработной плате перед гражданином, которая ему не выплачивалась с ноября 2020 г. по март