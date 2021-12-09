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» » Максим Егоров избран секретарём отделения партии «Единая Россия»

Максим Егоров избран секретарём отделения партии «Единая Россия»

Сегодня, 08:18
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Максим Егоров избран секретарём отделения партии «Единая Россия»10 декабря, состоялась XXXIII Конференция Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе конференции врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров был избран секретарём регионального отделения партии.

Максим Егоров был принят в партию недавно на съезде «Единой России». На пост руководителя фракции «Единой России» в Тамбовской областной Думе Максим Егоров предложил избрать — ректора ТГУ имени Г. Р. Державина Владимира Стромова.
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