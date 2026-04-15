Суд отказал тамбовской компании во взыскании 8,6 млн рублей со страховщика
Вчера, 18:06
Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе тамбовской компании ООО «СТИНЭК» во взыскании 8,6 млн рублей со страховой компании. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Компания пыталась получить страховое возмещение за повреждение автокрана, который использовался на строительных работах. Инциденты произошли в 2023 и 2024 годах.
Однако суды установили, что по условиям договора страхования получателем выплаты является не сама компания, а лизингодатель — ООО «Газпромбанк Автолизинг». При этом согласие на выплату в пользу «СТИНЭКа» не предоставлялось.
Суд указал, что в такой ситуации компания должна решать вопрос через лизингодателя, а не напрямую обращаться к страховщику.
В результате иск был признан необоснованным, а решение первой инстанции — законным.
По данным открытых источников, ООО «СТИНЭК» ранее уже оказывалось в центре ряда конфликтов, в том числе связанных с исполнением муниципальных контрактов.
