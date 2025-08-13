Апелляция подтвердила взыскание с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу «Компьюлинк инфраструктура ТО» Комментариев: 0



ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске, входит в столичную группу «Компьюлинк» Юрия Данилюка и специализируется на теплоснабжении. В 2024 году организация получила выручку 314 млн рублей при чистом убытке 93 млн. В июле сообщалось, что мэрия Котовска планирует расторгнуть ещё одно концессионное соглашение с ГК «Компьюлинк» по строительству и эксплуатации котельных. 19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная часть постановления пока не опубликована.Компания обратилась в суд в декабре 2023 года, требуя компенсацию из-за досрочного расторжения концессионного соглашения по теплоснабжению в посёлке Строитель. Изначально сумма требований составляла 285,2 млн рублей, однако в ходе разбирательства истец её сократил. В апреле 2025 года арбитраж Тамбовской области удовлетворил иск, но администрация города подала апелляцию, которая была отклонена.Концессия была подписана в 2017 году на 25 лет между Цнинским сельсоветом и «Компьюлинком» и предусматривала строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения на сумму 350 млн рублей. После присоединения сельсоветов к Тамбову администрация города стала правопреемником договора. По условиям соглашения компания обязалась построить две новые газовые котельные и модернизировать одну действующую, однако работы на сумму 151 млн рублей выполнены не были.ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске, входит в столичную группу «Компьюлинк» Юрия Данилюка и специализируется на теплоснабжении. В 2024 году организация получила выручку 314 млн рублей при чистом убытке 93 млн. В июле сообщалось, что мэрия Котовска планирует расторгнуть ещё одно концессионное соглашение с ГК «Компьюлинк» по строительству и эксплуатации котельных.



