|
В Тамбовской области обсудят уборку урожая, туризм и энергосбережение
Вчера, 16:00
Комментариев: 0
Версия для печати
11 августа в 10:00 в правительстве Тамбовской области состоится традиционное онлайн-совещание под руководством врио главы региона Евгения Первышова. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Как и прежде, отдельный блок совещания будет посвящён ответам на вопросы и обращения жителей, поступившие через социальные сети. На них ответят профильные министры и главы муниципальных образований.
В повестке значатся ключевые темы текущей недели. Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Елена Иванникова подведёт итоги первого месяца уборочной кампании, которая стартовала в регионе 9 июля. О технической готовности сельхозтехники доложит и.о. министра государственного жилищного, строительного и технического контроля Валерий Глек.
В сфере туризма с докладом выступит и.о. министра Станислав Дзасохов, который расскажет о ходе классификации гостиниц, отелей и баз отдыха в Тамбовской области.
Завершит совещание выступление директора Регионального центра энергосбережения Николая Перуновского, который представит результаты программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» за 2024 год и планы её реализации в 2025 году.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.