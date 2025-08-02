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Тамбовский «Спартак» вновь обыграл ФК «Орёл»
Сегодня, 11:49
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Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова провёл выездной матч против ФК «Орёл» в рамках 17-го тура LEON-Второй лиги Б. В первой встрече сезона, проходившей в Тамбове, «красно-белые» одержали уверенную победу со счётом 4:0. В турнирной таблице перед матчем «Спартак» занимал 7-е место с 24 очками, а «Орёл» находился на 12-й строчке с 16 очками.
Матч начался с обоюдной активности, однако в первые 20 минут серьёзных угроз воротам не возникло. Обе команды пытались строить игру через контратаки, но до реальной опасности дело не доходило. При этом гости из Тамбова владели инициативой, а хозяева действовали менее агрессивно.
К концу первого тайма игра оживилась: Андрей Малолетов отметился мощным ударом, но мяч угодил в штангу. На перерыв команды ушли при счёте 0:0.
Во втором тайме «Спартак» продемонстрировал более целеустремлённую игру. Счёт был открыт Антоном Пенчелюзовым, а спустя несколько минут преимущество гостей удвоил Андрей Малолетов, реабилитировавшись за незабитый момент в первом тайме.
Попытки «Орла» отыграться успехом не увенчались, и в оставшееся время, включая три добавленные минуты, счёт остался неизменным — 2:0 в пользу «Спартака». Тамбовская команда увозит уверенную победу и укрепляет свои позиции в турнирной таблице, продолжая борьбу за выход в верхнюю часть лиги.
Фото: скриншот с видеотрансляции группы "LEON - Вторая Лига | Дивизион Б", vk.com
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