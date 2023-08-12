Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

» » Тамбовский «Спартак» завершил вничью игру с «Кватном»

Тамбовский «Спартак» завершил вничью игру с «Кватном»

Сегодня, 09:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский «Спартак» завершил вничью игру с «Кватном» «Спартак»из Тамбова завершил вничью гостевой матч с обнинском «Квантом» в четвёртом туре LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б».

Первый тайм прошёл с натиском обеих команд, однако только "красно-белые" смогли преуспеть. К концу этой части игры Алексей Шульгин добился пенальти, и Михаил Белов успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Не следует также обойти вниманием блестящие спасения вратаря тамбовчан Александра Баженова, которые, вероятно, будут включены в список наилучших моментов этого игрового тура.

Сразу после перерыва хозяева вернули себе шансы и сравняли счёт.

Тем не менее, "красно-белые" не утратили решимости. По прошествии девяти минут Денис Скрыпников мастерски сработал и вернул тамбовскую команду вперёд.

К сожалению, преимущество не сохранилось у "красно-белых". В самой концовке основного времени "Квант" во второй раз сравнял счет, забив точным ударом с середины штрафной площади в ворота Баженова. Несмотря на то что и у одной, и у другой команды были шансы забить в дополнительное время (например, Дмитрий Соловьёв был близок к голу), матч завершился со счетом 2:2.

Следующий матч в чемпионате для "Спартака" ожидает его дома — 19 августа против команды "Сахалин".

Фото: t.me/fcspartak68
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовский ФК «Спартак» одержал первую победу в новом сезоне

Тамбовский "Спартак" сыграл вничью на выезде

ФК «Спартак» выиграл матч против «Кванта»

ФК «Тамбов» на своем поле сыграл вничью с «Калугой»

Тамбовский "Спартак" сыграл вничью с липецким "Металлургом"

Тамбовский «Спартак» проведет матч с «Факелом»



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Фонд капремонта нарушил срок ремонта многоквартирного дома в Тамбове

Сегодня, 09:58
0
Одна из жительниц Тамбова обратилась к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину, с вопросом о том, что капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Гагарина, 147, не был проведен.

Тамбовский «Спартак» завершил вничью игру с «Кватном»

Сегодня, 09:53
0
«Спартак»из Тамбова завершил вничью гостевой матч с обнинском «Квантом» в четвёртом туре LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б».

Сроки завершения ремонта института С.В. Рахманинова снова откладываются

Сегодня, 09:39
0
Планы по завершению ремонта на объекте культурного наследия, а именно в здании Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, вновь подверглись пересмотру. Соответствующую информацию о переносе сроков можно прочитать в комментариях, опубликованных на официальной странице

Доктор медицинских наук призвал ужесточить контроль при поступлении продуктов в магазины

Вчера, 15:03
0
Доктор медицинских наук, профессор Павел Савилов призвал ужесточить контроль при поступлении продуктов питания в магазины в своем интервью изданию «ПРАВО68», где обсуждается тема выявления в мясной продукции отечественных предприятий содержания остатков лекарственных препаратов.

В Тамбовской области сократилась розничная торговля

Вчера, 10:22
0
В первом полугодии текущего года объем розничной торговли в Тамбовской области уменьшился на 5%, достигнув отметки в 117 миллиардов рублей. Согласно информации, предоставленной Тамбовстатом, продажи пищевых товаров, включая напитки и табачные изделия, сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным

В Тамбове службы продолжают борьбу с крысами

Вчера, 10:19
0
Сотрудники МБУ "Дирекция городского хозяйства" сегодня провели очередную операцию по дератизации на улице Сабуровской в Тамбове. Ранее в этом районе, около жилого комплекса, мусорной площадки и гаражного кооператива, были обнаружены крысы.

Чакинский сельхозтехникум хотят продать за 10,7 миллиона рублей

12 августа 2023
0
В Чакино, что находится в Ржаксинском районе, снова выставлено на аукцион здание бывшего учебного корпуса сельскохозяйственного техникума. Начальная ставка составляет 10,7 миллиона рублей. В данную сумму не включена стоимость земельного участка, где находится данное здание. Предложения по цене

Жители просят властей вмешаться в ситуацию с застройкой Пригородного леса

12 августа 2023
0
Жители Пригородного леса продолжают борьбу за сохранение последних участков леса от застройки. Местные жители настаивают на необходимости сохранения статуса рекреационной зоны для спорных земельных участков в Пригородном лесу, которые хотят застроить и просят властей вмешаться в ситуацию.

В Тамбове построят четыре новых дороги

12 августа 2023
0
В рамках национального проекта "Жильё и городская среда", планируется провести значительные инфраструктурные изменения в микрорайоне Северный Тамбова. По данным официальных источников, в пределах улиц Архитектурная — Веселая будут созданы четыре новых автомобильных дороги. Особое внимание уделяется

В Инжавинском округе помётохранилище хотят заменить компостной ямой

11 августа 2023
0
Общественные обсуждения проекта по переработке птичьего помёта с производственных площадок ОАО «Токарёвская птицефабрика» в органическое удобрение начались в Инжавинском округе Тамбовской области. Проект был назван «новой технологией», но общественники утверждают, что инициаторы предлагают нечто не

Тамбовская область является неблагополучным регионом по бешенству животных

11 августа 2023
0
Тамбовская область является неблагополучным регионом по бешенству животных. Среди видов, которые заболели в текущем году, можно выделить лис, собак, кошек и также мелкий рогатый скот.

В регионе сохранится жаркая погода

11 августа 2023
0
В предстоящие два дня, то есть 11 и 12 августа, ожидается повышение температуры воздуха в Тамбовской области до уровня 30-32°.

В Тамбовской области выявлен очередной случай поставки молочного фальсификата в социальное учреждение

11 августа 2023
0
Управление Россельхознадзора в Рязанской и Тамбовской областях выявило инцидент, связанный с поставками поддельной молочной продукции в одно из учреждений социального обслуживания в Тамбовском районе.

Зданию инфекционной больницы в Тамбове требуется реконструкция

10 августа 2023
0
Тамбовская клиника инфекционных заболеваний столкнулась с нехваткой медицинских помещений, что на данный момент является критической проблемой, не соответствующей действующим гигиеническим стандартам, объявило региональное управление здравоохранения. Текущее состояние здания требует проведения

Директор парк культуры и отдыха в Мичуринске предстанет перед судом

10 августа 2023
0
Мичуринской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ ) в отношении директора МБУК «Парк культуры и отдыха».

В Тамбове участок дороги на улице Свободной отремонтировали на 75%

9 августа 2023
0
На протяжении 1,3 километра улицы Свободной в Тамбове активно ведутся ремонтные работы. На текущий момент выполнено 75% общего объема работ. Важные этапы, такие как обустройство пешеходных и технических тротуаров, а также установка бордюрного камня, уже успешно завершены.

В Рассказове открыли парк «Дунайчик»

9 августа 2023
0
В городе Рассказово открылся новый парк семейного отдыха под названием "Дунайчик", и в его торжественной церемонии открытия принял участие Максим Егоров.

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным

9 августа 2023
0
В Ульяновске задержан советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель. В прошлом он занимал должность заместителя Александра Никитина во времена, когда тот руководил Тамбовской областью. Игорь Эдель был задержан на месте, когда он получал значительную сумму взятки от строительной компании из

Специалисты ЦУРа отработали более 1 тыс. обращений

8 августа 2023
0
Сотрудники ЦУР Тамбовской области активно занимались обработкой и направлением на ответственное выполнение 1006 сообщений от жителей в период с 28 июля по 3 августа. Эти обращения были получены через различные каналы, включая социальные сети и приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Большая часть

В Тамбовской области убрали первый миллион тонн зерна

8 августа 2023
0
Сельхозпредприятия области внесли свой вклад в уборку урожая зерновых и зернобобовых культур, успешно собрав уже 1,1 миллиона тонн продукции. Этот внушительный объем достигнут за счет использования лишь пятой части общей посевной площади. Общая площадь, засеянная сельскохозяйственными культурами в

В парке «Дружбы» пройдет презентация проекта по расчистке Цны

8 августа 2023
0
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области планирует провести встречу с местным населением на берегу основной реки города — Цны. Мероприятие запланировано на 8 августа в 18:00 и будет проходить у входа в тамбовский парк "Дружба".
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги