Тамбовский «Спартак» завершил вничью игру с «Кватном» Комментариев: 0



Первый тайм прошёл с натиском обеих команд, однако только "красно-белые" смогли преуспеть. К концу этой части игры Алексей Шульгин добился пенальти, и Михаил Белов успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Не следует также обойти вниманием блестящие спасения вратаря тамбовчан Александра Баженова, которые, вероятно, будут включены в список наилучших моментов этого игрового тура.



Сразу после перерыва хозяева вернули себе шансы и сравняли счёт.



Тем не менее, "красно-белые" не утратили решимости. По прошествии девяти минут Денис Скрыпников мастерски сработал и вернул тамбовскую команду вперёд.



К сожалению, преимущество не сохранилось у "красно-белых". В самой концовке основного времени "Квант" во второй раз сравнял счет, забив точным ударом с середины штрафной площади в ворота Баженова. Несмотря на то что и у одной, и у другой команды были шансы забить в дополнительное время (например, Дмитрий Соловьёв был близок к голу), матч завершился со счетом 2:2.



Следующий матч в чемпионате для "Спартака" ожидает его дома — 19 августа против команды "Сахалин".



Фото: t.me/fcspartak68 «Спартак»из Тамбова завершил вничью гостевой матч с обнинском «Квантом» в четвёртом туре LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б».Первый тайм прошёл с натиском обеих команд, однако только "красно-белые" смогли преуспеть. К концу этой части игры Алексей Шульгин добился пенальти, и Михаил Белов успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Не следует также обойти вниманием блестящие спасения вратаря тамбовчан Александра Баженова, которые, вероятно, будут включены в список наилучших моментов этого игрового тура.Сразу после перерыва хозяева вернули себе шансы и сравняли счёт.Тем не менее, "красно-белые" не утратили решимости. По прошествии девяти минут Денис Скрыпников мастерски сработал и вернул тамбовскую команду вперёд.К сожалению, преимущество не сохранилось у "красно-белых". В самой концовке основного времени "Квант" во второй раз сравнял счет, забив точным ударом с середины штрафной площади в ворота Баженова. Несмотря на то что и у одной, и у другой команды были шансы забить в дополнительное время (например, Дмитрий Соловьёв был близок к голу), матч завершился со счетом 2:2.Следующий матч в чемпионате для "Спартака" ожидает его дома — 19 августа против команды "Сахалин".Фото: t.me/fcspartak68



