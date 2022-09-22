ФК «Спартак» выиграл матч против «Кванта» 0 Тамбовский клуб «Спартак» одержал победу в игре против «Кванта» из Обнинска. Денис Скрыпников из «Спартака» открыл счёт и забил единственный гол в этой игре.

Замглавы области Лидия Бакуменко отправлена в отставку 0 Заместитель главы Тамбовской области Лидия Бакуменко, курирующая агропромышленный комплекс ушла в отставку.

В Тамбовской области состоялось первенство по русской лапте 0 На днях завершились региональные соревнования по русской лапте. В первый день спортсмены встретились на территории Никифоровского района, а затем сыграли в Бондарском районе.

Специалисты АО «ТОСК» начали отключать должников за электричество дистанционно 0 Теперь для того, чтобы отключить у неплательщика электричество не нужно «обрезать провода». Благодаря «умным» счетчикам и современным технологиям, это можно сделать дистанционно.

В Тамбове ремонтируют асфальтовые дороги цементом 0 Провал асфальта на пешеходном переходе по улице Комиссара Московского в районе памятника офицеру Отечества в Тамбове заделали цементом. При этом дорогу отремонтировали несколько лет назад в рамках национального проекта.

До 25 сентября продлили отключение горячей воды в 70 многоэтажках 0 В рамках ремонтных работ по замене изношенных коммунальных сетей принято решение продлить отключение горячей воды в 70 многоквартирных домах города Тамбова в районе Комсомольской площади.

В Тамбове заработала «горячая линия» по вопросам военной службы 0 В рамках реализации Указа Президента РФ в Тамбове запустили «горячую линию» по вопросам, связанным с отбором кандидатов на военную службу в рядaх ВС РФ.

Тамбовщина отмечена в числе лучших по оказанию услуг в сфере занятости населению 0 Министерство труда России отметило Тамбовскую область в числе лучших регионов страны по оказанию услуг в сфере занятости населению.

В Тамбове строителю «народной плотины» «шьют» еще одно уголовное дело 0 Тамбовскому предпринимателю Александру Романову, построившему на свои собственные средства плотину в Пригородном лесу, могут предъявить обвинения по новому уголовному делу. Как пишет "ПроТамбов", сейчас возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), в рамках

РСХБ презентовал банковские продукты на фестивале «День садовода» 0 16 сентября в Мичуринске открылась выставка «День садовода - 2022». На площадке масштабного агрономического события собрались садоводы и учёные из разных уголков страны. В мероприятии приняли участие представители Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка.

ФК «Спартак» сыграл вничью с рязанской командой 0 Вчера тамбовский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с ФК «Рязань». Игра закончилась со счетом: 2-2. Вначале было преимущество у нашей команды, но в ходе игры рязанцы сравняли счет.

В Тамбове реконструкция дороги по Чичерина идет с отступлением от графика 0 Прокуратура Тамбовской области установила факт того, что реконструкция дороги по Чичерина идет с отступлением от графика, хотя подрядчик обещал завершить работы на месяц раньше обозначенного ранее срока.

Цены на продовольственные товары в Тамбовской области выросли почти на 10% 0 В Тамбовской области с начала года цены на продовольственные товары выросли почти на 10%, - сообщает Тамбовстат. Больше всего подорожал маргарин – на 43,8%, сахар – на 39,8%, кондитерские изделия – на 25,9%, крупа и бобовые – на 21,5%, макаронные изделия – на 20,0%, говядина – на 19,2%, масло и

Приняты меры по восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую среду 0 В производстве Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области находится жалоба жителя Сосновского района Тамбовской области М. по вопросу нарушения прав на благоприятную окружающую среду.

Тамбовчане вынуждены закупать снегоуборочную технику, чтобы убирать город 0 Жители города Тамбова из-за бездействия городских властей в вопросе уборки муниципальной территории, в том числе прилегающей к многоквартирным домам, вынуждены принимать решения об увеличении тарифов и закупки специализированной техники. По версии городских властей, уборкой должны заниматься

В Тамбове жильцы дома требуют перекрыть сквозной проезд через двор 0 Очередной жилой двор в Тамбове после того, как власти убрали ограждение, которое разделяло двор со стороны ул. Пензенская превратился в проезжую часть. Речь идет о доме по ул. Володарского, 4, где на днях прошло собрание жильцов дома. Пенсионеры и родители с детьми лишились возможности спокойно

Начался отопительный сезон в учреждениях социальной сферы 0 В социальных учреждениях Тамбовской области начался отопительный сезон. В настоящее время тепло подается в 218 школах, больницах и детских садах.

Продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Почетного гражданина 0 Вчера в Ленинском районном суде города Тамбова продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Почетного гражданина Геннадия Берстенёва обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) при строительстве многоквартирного дома на Коммунальной, 46.

В Моршанске модернизировали очередную котельную 0 В Моршанске завершили работы по масштабной модернизации одной из ключевых котельных в городе на улице Гибнера. Проведена полная автоматизация работы котельной.