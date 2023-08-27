Тамбовский «Спартак» одержал победу в матче Комментариев: 0



С началом игры обе команды проявили бодрость и активность в атаке. Уже на четвертой минуте первого тайма футболисты из Тамбова могли открыть счет, но Дмитрию Соловьеву немного не хватило удачи, чтобы пробить в ворота, вратарь соперников стоял на месте. Игра шла в напряженном ритме, обе стороны создавали голевые моменты, но ни одной из них не удалось реализовать. На 13-й минуте "Спартак" предпринял перспективную атаку, однако арбитр зафиксировал офсайд.



Первым на табло отразился "Спартак", когда Игорь Горелов забил гол. Через три минуты Олег Чернышев удвоил преимущество своей команды. Футболисты из Тамбова продолжали создавать опасные ситуации у ворот соперника. В это время "Пересвет" попытался ответить на атаки, однако безуспешно. Перед перерывом команды ушли на отдых с счетом 2:0 в пользу тамбовской команды.



Сразу после начала второго тайма "Спартак" продолжил наступление, контролируя ход игры и создавая опасные моменты. Хозяева поля сделали замену, и вскоре после этого один из игроков "Пересвета" получил желтую карточку. На фоне этого хозяева поля сумели забить свой первый гол, а также предприняли еще одну атаку, но она не увенчалась успехом. Команда "Спартак" сделала две замены, а затем еще одну, пытаясь сохранить свое преимущество.



Обе команды активно атаковали друг друга поочередно. "Пересвет" старался сравнять счет, создавая опасные моменты у ворот соперника, однако им не удалось этого добиться. Итоговый свисток матча принес победу "Спартаку" со счетом 2:1.



Фото: ФК Тамбов Тамбовский футбольный клуб "Спартак" провел встречу на выезде против команды "Пересвет". Матч состоялся в Домодедово в рамках 6-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б.С началом игры обе команды проявили бодрость и активность в атаке. Уже на четвертой минуте первого тайма футболисты из Тамбова могли открыть счет, но Дмитрию Соловьеву немного не хватило удачи, чтобы пробить в ворота, вратарь соперников стоял на месте. Игра шла в напряженном ритме, обе стороны создавали голевые моменты, но ни одной из них не удалось реализовать. На 13-й минуте "Спартак" предпринял перспективную атаку, однако арбитр зафиксировал офсайд.Первым на табло отразился "Спартак", когда Игорь Горелов забил гол. Через три минуты Олег Чернышев удвоил преимущество своей команды. Футболисты из Тамбова продолжали создавать опасные ситуации у ворот соперника. В это время "Пересвет" попытался ответить на атаки, однако безуспешно. Перед перерывом команды ушли на отдых с счетом 2:0 в пользу тамбовской команды.Сразу после начала второго тайма "Спартак" продолжил наступление, контролируя ход игры и создавая опасные моменты. Хозяева поля сделали замену, и вскоре после этого один из игроков "Пересвета" получил желтую карточку. На фоне этого хозяева поля сумели забить свой первый гол, а также предприняли еще одну атаку, но она не увенчалась успехом. Команда "Спартак" сделала две замены, а затем еще одну, пытаясь сохранить свое преимущество.Обе команды активно атаковали друг друга поочередно. "Пересвет" старался сравнять счет, создавая опасные моменты у ворот соперника, однако им не удалось этого добиться. Итоговый свисток матча принес победу "Спартаку" со счетом 2:1.Фото: ФК Тамбов



