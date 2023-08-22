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» » Тамбовский «Спартак», проиграв игру завершил своё выступление в Кубке России

Тамбовский «Спартак», проиграв игру завершил своё выступление в Кубке России

Сегодня, 10:11
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Тамбовский клуб ФК «Спартак» завершил своё выступление в FONBET-Кубке России. На своём домашнем стадионе в рамках второго раунда отборочных матчей турнира Пути Регионов команда из Тамбова уступила со счётом 1:3 команде «Динамо-Брянск».

С начала встречи инициатива полностью перешла к гостям. В синей форме выступающие игроки уже на шестой минуте сумели забить первый гол, а к концу первого тайма увеличили своё преимущество.

Очевидно, что игра и её итоги не устроили тренера команды «красно-белых» Сергея Рыжикова, и это стало ясно ещё в первой половине игры: в первом тайме
Святослав Шабанов был заменён на поле Иваном Бзикадзе, а в перерыве было проведено целых три замены.

Эти меры принесли свои плоды: на 64-й минуте форвард команды Алексей Шульгин, смог забить гол.

Итоговый счёт матча составил 1:3 в пользу команды «Динамо-Брянск», что означает завершение выступления «Спартака» в розыгрыше кубка. В следующем, шестом туре ЛЕОН-Второй лиги, тамбовская команда сразится с «Пересветом» в Домодедово.
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