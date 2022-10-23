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» » ФК «Спартак» проиграл команде из Брянска

ФК «Спартак» проиграл команде из Брянска

Сегодня, 09:08
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ФК «Спартак» проиграл команде из Брянска Вчера наша футбольная команда «Спартак» сразилась в Тамбове с командой «Динамо» из Брянска, игра закончилась в пользу гостей.

Счёт в игре открыли гости в самом начале тайма. Мяч оказался в воротах «Спартака» на четвёртой минуте игры. Хозяевам удалось сравнять счёт: гол забил Дмитрий Масленников на 35 минуте. Однако гол отменили.

Следующая игра состоится на выезде 29 октября против московской «Родины-2» (0+).

Фото – «ТОП-68»
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