«Новые люди» в Тамбове инициировали сбор подписей под петицией о ситуации с общественным транспортом

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округа

Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округа

Вчера, 08:26
Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округаСотрудники подведомственного учреждения Минэкологии Тамбовской области выявили факт незаконного сброса отходов в охотничьих угодьях Рассказовского округа. Нарушение зафиксировано во время планового рейда — охотовед снял на видео момент, когда водитель грузовика выгружает мусор прямо на землю. На кадрах отчетливо виден государственный номер автомобиля.

В региональном Минэкологии напомнили, что подобные действия противоречат Федеральному закону «Об охране окружающей среды», который запрещает выброс мусора вне специально оборудованных мест.

«При нарушении предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей», — отметил врио министра экологии Дмитрий Сомов. В случае повторного правонарушения штрафы увеличиваются, а транспортное средство, использованное для сброса, может быть конфисковано.

Материалы с места происшествия переданы в полицию для установления личности нарушителя. После идентификации виновного протокол будет направлен в Минэкологии для дальнейшего рассмотрения.
