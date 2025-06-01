В реку Студенец зафиксирован сброс сточных вод: Минэкологии выявило постороннее вмешательство 0 В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области поступила информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Студенец. После выезда инспектора на место, 2 июня, факт загрязнения был подтверждён, хотя и с уточнением: задвижка коллектора канализационной насосной станции в районе

В селе Старосеславино пресечена незаконная продажа SIM-карт без проверки документов 0 Прокуратура Первомайского района выявила нарушение законодательства в сфере связи — в продуктовом магазине села Старосеславино осуществлялась незаконная продажа SIM-карт сотового оператора. Проверка проводилась по поручению прокуратуры Тамбовской области.

В правовом департаменте Тамбовской области произошли кадровые перестановки 0 Директор правового департамента правительства Тамбовской области Александр Турецких покинул свою должность в связи с переходом на новое место работы. Об этом 3 июня сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе оперативного совещания областного правительства.

Ветераны из Тамбовской области проходят санаторное лечение в Крыму по линии Союза ветеранов Афганистана 0 Ежегодно «Российский Союз ветеранов Афганистана» организует для участников боевых действий отдых и санаторно-курортное лечение в оздоровительных учреждениях России. В этом году для ветеранов из Тамбовской области было выделено четыре путёвки в ООО «Холтон» ТЭС отель, расположенный в Евпатории.

В небе над Тамбовской областью сбит беспилотник с взрывчаткой 0 В ночь на 2 июня силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Тамбовской области. По информации, распространённой военными, на борту дрона находилось взрывное устройство.

Евгений Первышов обсудил вопросы транспортной безопасности с представителями прокуратуры 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Павлом Агуреевым. В ходе диалога особое внимание было уделено вопросам усиления безопасности объектов транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом глава

Семейное предприятие из Сампурского округа удостоено региональной награды 0 ООО «Вымпел», представляющее Сампурский муниципальный округ и основанное семьёй Вячеслава и Людмилы Дубровиных, получило Диплом правительства Тамбовской области в номинации «Лучшее семейное предприятие».

После инцидента с пострадавшей пенсионеркой в Тамбове Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Тамбове. Поводом для этого стал инцидент, произошедший 28 мая, когда водитель городского автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры

В Тамбове завершены аварийные работы на водоводе на улице Советской 0 В ночь на 30 мая специалисты компании «РКС-Тамбов» успешно завершили восстановительные работы на всех трех участках магистрального водовода, поврежденных на улице Советской.

В Тамбове откроется выставка о нацистских преступлениях времён Великой Отечественной войны 0 С 2 по 14 июля в Доме молодёжи Тамбовской области будет работать передвижная выставка «Без срока давности» (12+), посвящённая преступлениям, совершённым нацистами и их пособниками в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

В Тамбовской области стартовала летняя кампания детского отдыха: лагеря готовы принять 53 тысячи детей 0 В Тамбовской области началась летняя оздоровительная кампания. В этом году детей принимают 25 загородных лагерей и два санатория, девять из которых уже начали свою работу. Ожидается, что отдыхом в лагерях воспользуются почти 53 тысячи юных жителей региона.

С 1 сентября в Тамбовской области ограничат ночную продажу алкоголя: депутаты одобрили новый закон 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект, устанавливающий ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в регионе. Согласно новому закону, с 1 сентября 2025 года торговля алкоголем будет запрещена с 22:00 до 08:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе

В Рассказово раскрыли серию мошенничеств с соцконтрактами на ЛПХ 0 Сотрудники полиции города Рассказово Тамбовской области выявили шесть эпизодов мошенничества, связанных с незаконным получением социальных контрактов, предназначенных для развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. Общий ущерб, причинённый

В Мичуринске торжественно отметили День пограничника: награждения, стихи и память о героях 0 В Мичуринске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню пограничника. У стелы пограничников собрались действующие военнослужащие, ветераны пограничной службы Мичуринска и Мичуринского округа, представители военно-патриотических клубов, ветеранских организаций, а также неравнодушные

Опасные браконьерские ловушки обнаружены в охотугодьях Тамбовского округа 0 Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области выявили в общедоступных охотничьих угодьях Тамбовского округа запрещённые и опасные браконьерские устройства. Как сообщается в официальном релизе ведомства, находки вызывают серьёзную обеспокоенность специалистов — речь идёт

Бастрыкин требует отчёт по «фекальному озеру» в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Тамбовской области представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения природоохранного законодательства в районе улицы Бастионной города Тамбова. Поводом

В Мичуринске прошёл Боевой расчёт в честь Дня пограничных войск России 0 27 мая, накануне Дня пограничных войск Российской Федерации, в Мичуринске состоялось торжественное мероприятие — Боевой расчёт у знака Пограничника. Его провели ветераны пограничной службы г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа совместно с членами Мичуринского отделения Тамбовской

Над Тамбовской областью сбит украинский беспилотник 0 В ночь с 28 на 29 мая над Тамбовской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Сигнал тревоги и информация об угрозе от беспилотника поступили в 5:48

Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается 0 28 мая в Тамбове произошёл серьёзный коммунальный инцидент: центр города остался без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Первое сообщение касалось порыва в районе областного ГАИ по улице Советской — там улицу буквально залило, машины с трудом преодолевали подтопленный участок.

ФАС выявила нарушения при конкурсе на строительство школы в Верхнеспасском: подрядчика пока не выбрали 0 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала частично обоснованной жалобу московской компании ООО «ПОН» на результаты открытого конкурса по определению подрядчика для строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области. Сумма контракта оценивается в 750,4