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В реку Студенец зафиксирован сброс сточных вод: Минэкологии выявило постороннее вмешательство
Сегодня, 10:50
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В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области поступила информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Студенец. После выезда инспектора на место, 2 июня, факт загрязнения был подтверждён, хотя и с уточнением: задвижка коллектора канализационной насосной станции в районе гаражного кооператива «Ветеран-3» на момент проверки была уже закрыта.
Тем не менее, специалист зафиксировал остаточный сброс стоков в реку. Как выяснилось, накануне к коллектору выезжала аварийная бригада «РКС-Тамбов», которая обнаружила, что задвижка была самовольно открыта неизвестными. Она была немедленно перекрыта. Для дополнительного анализа причин остаточного загрязнения на место направили ещё одну бригаду.
Особую обеспокоенность у специалистов вызвал тот факт, что к аварийной запорной арматуре не ограничен доступ посторонних лиц. По словам врио министра экологии Дмитрия Сомова, это уже не первый случай постороннего вмешательства. Виновные лица пока не установлены.
Минэкологии подчёркивает необходимость усиления контроля за объектами критической инфраструктуры. В адрес «РКС-Тамбов» направлены рекомендации по обеспечению безопасности и недопущению повторения подобных инцидентов.
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