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В Тамбове Росприроднадзор выявил незаконный сброс сточных вод в реку Цну
Сегодня, 08:34
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Сотрудники Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили незаконный сброс загрязнённых сточных вод в реку Цну в районе Архиерейского леса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при обследовании территории была найдена бетонная труба, через которую загрязнённые стоки попадали напрямую в реку.
Специалисты Росприроднадзора совместно с сотрудниками филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Тамбовской области отобрали пробы воды для лабораторных исследований. После получения результатов экспертиз ведомство планирует обратиться в правоохранительные и надзорные органы, чтобы установить и привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушение природоохранного законодательства.
В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения наносят серьёзный ущерб экосистеме Архиерейского леса, являющегося частью особо ценных пойменных дубрав Цнинского лесного массива. В случае подтверждения превышения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, виновным грозит серьёзная ответственность.
Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее Росприроднадзор проводил проверку крупной незаконной свалки в районе посёлка Строитель, где были также отобраны пробы для расчёта нанесённого экологического вреда почве.
Вопрос об ответственности за незаконный сброс сточных вод будет решён после завершения лабораторных анализов и установления источника загрязнения.
Фото: Росприроднадзор
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