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В Тамбове вновь зафиксирован сброс канализационных стоков в районе ТРЦ "РИО"
Вчера, 11:31
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На набережной Тамбова, в районе ТРЦ "РИО", вновь отмечено вытекание канализационных стоков из городского коллектора.
Проверка показала, что проблема связана с периодическим засорением насосной станции, перекачивающей сточные воды. Для очистки трубопроводов оборудование приходится отключать, что и приводит к сбросу.
Ещё в конце декабря специалисты проводили анализ проб воды из канала реки Цна. Аналогичный отбор проб запланирован на 10 января.
В министерстве экологии Тамбовской области сообщили, что река Цна находится под федеральным экологическим контролем. Все дальнейшие меры, включая привлечение виновных к административной ответственности, будут реализованы Росприроднадзором.
Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области
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