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В Тамбове вновь зафиксирован крупный разлив канализационных стоков на улице Бастионной
Сегодня, 12:35
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На пересечении улиц Бастионной и Авиационной в Тамбове обнаружен масштабный разлив канализационных стоков. Новый инцидент превзошёл по масштабам предыдущий, о котором сообщалось ранее. Потоки нечистот образовали «озеро», ширина которого достигла почти километра, создавая резкий неприятный запах.
Проблема не нова: жители улицы Бастионной сталкиваются с ней уже несколько лет. Это второй случай за текущий год. Неделю назад аналогичный разлив был зафиксирован в соседнем овраге. После этого инцидента региональное отделение «Народного фронта» направило обращения в городскую администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор. В результате прокуратура инициировала привлечение ООО «РКС-Тамбов» к административной ответственности за экологические и санитарные нарушения.
Однако ситуация продолжает усугубляться: канализационные воды начали затапливать близлежащие здания. По информации жителей, проблема усугубляется отсутствием системных мер по модернизации инфраструктуры в этой части города.
Ранее сообщалось о сбросах сточных вод и в районе промышленного предприятия, что указывает на более масштабный характер проблемы. Городские власти и коммунальные службы пока не представили эффективного плана решения.
Жители ожидают оперативной реакции и требуют привлечения виновных к ответственности, а также выделения ресурсов на устранение аварий и модернизацию системы канализации.
Фото: ОНФ
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