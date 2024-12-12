В Тамбове вновь зафиксирован крупный разлив канализационных стоков на улице Бастионной Комментариев: 0



Проблема не нова: жители улицы Бастионной сталкиваются с ней уже несколько лет. Это второй случай за текущий год. Неделю назад аналогичный разлив был зафиксирован в соседнем овраге. После этого инцидента региональное отделение «Народного фронта» направило обращения в городскую администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор. В результате прокуратура инициировала привлечение ООО «РКС-Тамбов» к административной ответственности за экологические и санитарные нарушения.



Однако ситуация продолжает усугубляться: канализационные воды начали затапливать близлежащие здания. По информации жителей, проблема усугубляется отсутствием системных мер по модернизации инфраструктуры в этой части города.



Ранее сообщалось о сбросах сточных вод и в районе промышленного предприятия, что указывает на более масштабный характер проблемы. Городские власти и коммунальные службы пока не представили эффективного плана решения.



Жители ожидают оперативной реакции и требуют привлечения виновных к ответственности, а также выделения ресурсов на устранение аварий и модернизацию системы канализации.



Фото: ОНФ На пересечении улиц Бастионной и Авиационной в Тамбове обнаружен масштабный разлив канализационных стоков. Новый инцидент превзошёл по масштабам предыдущий, о котором сообщалось ранее. Потоки нечистот образовали «озеро», ширина которого достигла почти километра, создавая резкий неприятный запах.Проблема не нова: жители улицы Бастионной сталкиваются с ней уже несколько лет. Это второй случай за текущий год. Неделю назад аналогичный разлив был зафиксирован в соседнем овраге. После этого инцидента региональное отделение «Народного фронта» направило обращения в городскую администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор. В результате прокуратура инициировала привлечение ООО «РКС-Тамбов» к административной ответственности за экологические и санитарные нарушения.Однако ситуация продолжает усугубляться: канализационные воды начали затапливать близлежащие здания. По информации жителей, проблема усугубляется отсутствием системных мер по модернизации инфраструктуры в этой части города.Ранее сообщалось о сбросах сточных вод и в районе промышленного предприятия, что указывает на более масштабный характер проблемы. Городские власти и коммунальные службы пока не представили эффективного плана решения.Жители ожидают оперативной реакции и требуют привлечения виновных к ответственности, а также выделения ресурсов на устранение аварий и модернизацию системы канализации.Фото: ОНФ



