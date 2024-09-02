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» » Жители Тамбова жалуются на нашествие тараканов в многоквартирных домах

Жители Тамбова жалуются на нашествие тараканов в многоквартирных домах

Вчера, 08:50
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В Тамбове жители многоквартирных домов начали массово жаловаться на нашествие тараканов. Проблема приобрела масштабный характер, и владельцы квартир один за другим сталкиваются с нашествием этих насекомых.

Примечательно, что нашествие тараканов совпало по времени с появлением на подъездах многоэтажек объявлений о предложении услуг по уничтожению насекомых. Некоторые жильцы даже заметили мальчишек, расклеивающих эти объявления и держащих банки в руках, что вызывает подозрения.

Пока что жители пытаются справиться с ситуацией самостоятельно и не обращались в официальные инстанции. Однако они выражают надежду, что правоохранительные органы обратят внимание на этот подозрительный "бизнес".
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