Опасные браконьерские ловушки обнаружены в охотугодьях Тамбовского округа Комментариев: 0



Среди обнаруженных приспособлений — петли с катапультирующим механизмом. При срабатывании ловушки пружинный механизм выбрасывает петлю, которая захватывает конечность животного, причиняя ему тяжёлые травмы и фактически лишая возможности к бегству. Такие устройства полностью запрещены действующим законодательством и классифицируются как особо жестокий способ охоты.



Ещё большую тревогу у охотинспекторов вызвали замаскированные ловушки с заострённой арматурой, установленные по периметру подходов к местам размещения капканов. Подобные конструкции внешне напоминают «вьетнамские ловушки» времён войны — шипованные преграды, способные нанести тяжёлые повреждения при наступлении. По мнению специалистов, такие действия направлены на запугивание и нанесение вреда инспекторам и гражданам, случайно оказавшимся в опасной зоне.



«Подобные действия направлены на то, чтобы воспрепятствовать контролю за охотничьими угодьями и сокрытию фактов браконьерства. Эти методы грубо нарушают правила охоты и создают прямую угрозу гражданам», — подчеркнул врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.



В настоящее время региональное министерство экологии совместно с правоохранительными органами ведёт расследование инцидента и предпринимает меры по выявлению причастных к установке ловушек. Ведомство напоминает, что установка таких приспособлений — это не просто административное правонарушение, но и потенциально уголовно наказуемое деяние, особенно в случае причинения вреда человеку.



Минэкологии обращается к жителям региона с просьбой проявлять бдительность и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения подозрительных предметов в лесах и охотничьих угодьях. Любая информация может стать важной для предотвращения новых нарушений и спасения жизни. Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области выявили в общедоступных охотничьих угодьях Тамбовского округа запрещённые и опасные браконьерские устройства. Как сообщается в официальном релизе ведомства, находки вызывают серьёзную обеспокоенность специалистов — речь идёт не только о нарушениях природоохранного законодательства, но и о прямой угрозе жизни и здоровью людей и животных.Среди обнаруженных приспособлений — петли с катапультирующим механизмом. При срабатывании ловушки пружинный механизм выбрасывает петлю, которая захватывает конечность животного, причиняя ему тяжёлые травмы и фактически лишая возможности к бегству. Такие устройства полностью запрещены действующим законодательством и классифицируются как особо жестокий способ охоты.Ещё большую тревогу у охотинспекторов вызвали замаскированные ловушки с заострённой арматурой, установленные по периметру подходов к местам размещения капканов. Подобные конструкции внешне напоминают «вьетнамские ловушки» времён войны — шипованные преграды, способные нанести тяжёлые повреждения при наступлении. По мнению специалистов, такие действия направлены на запугивание и нанесение вреда инспекторам и гражданам, случайно оказавшимся в опасной зоне.подчеркнул врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.В настоящее время региональное министерство экологии совместно с правоохранительными органами ведёт расследование инцидента и предпринимает меры по выявлению причастных к установке ловушек. Ведомство напоминает, что установка таких приспособлений — это не просто административное правонарушение, но и потенциально уголовно наказуемое деяние, особенно в случае причинения вреда человеку.Минэкологии обращается к жителям региона с просьбой проявлять бдительность и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения подозрительных предметов в лесах и охотничьих угодьях. Любая информация может стать важной для предотвращения новых нарушений и спасения жизни.



