Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей Комментариев: 0



В состав лота вошёл широкий перечень активов: производственные здания и сооружения, земельные участки, транспортные средства, технологическое оборудование, инвентарь, сырьё, объекты незавершённого строительства, технические регламенты, нематериальные активы, финансовые вложения, а также проектная и эксплуатационная документация. Часть имущества обременена залогом — среди залогодержателей указаны столичный предприниматель Эдуард Шихалиев и ООО «Производственная компания ЭКОХИМ» из Тольятти.



История банкротства КЛКЗ длится почти 15 лет. С октября 2010 года компания находилась в состоянии финансового кризиса, а уже в мае 2011 года Арбитражный суд Тамбовской области признал предприятие несостоятельным. С тех пор завод проходит через затяжную процедуру конкурсного производства.



В январе 2025 года появилась информация о смене ключевого собственника: 71% акций АО «КЛКЗ» была выкуплена у структуры ВЭБа московской компанией «Ф.ДМ» за 30 миллионов рублей. Новый владелец представил проект дорожной карты по выведению предприятия из банкротства на собрании кредиторов 17 июля. Однако выставление имущества на торги говорит о том, что окончательного решения о финансовом оздоровлении предприятия принято не было — либо оно оказалось неприемлемым для кредиторов.



Котовский лакокрасочный завод в своё время являлся важнейшим химическим производством региона. Исход предстоящих торгов может стать ключевым фактором в определении дальнейшей судьбы завода — от перезапуска производства до полной распродажи активов с последующей ликвидацией юридического лица.



Фото: yandex.ru/maps

Арбитражный управляющий Павел Земцов объявил о старте открытого конкурса по продаже имущества обанкротившегося АО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ). Торги пройдут 5 сентября 2025 года на торговой площадке «Фабрикант». Начальная цена лота составляет 744,3 миллиона рублей. Приём заявок от потенциальных участников открыт с 31 июля и завершится 4 сентября.В состав лота вошёл широкий перечень активов: производственные здания и сооружения, земельные участки, транспортные средства, технологическое оборудование, инвентарь, сырьё, объекты незавершённого строительства, технические регламенты, нематериальные активы, финансовые вложения, а также проектная и эксплуатационная документация. Часть имущества обременена залогом — среди залогодержателей указаны столичный предприниматель Эдуард Шихалиев и ООО «Производственная компания ЭКОХИМ» из Тольятти.История банкротства КЛКЗ длится почти 15 лет. С октября 2010 года компания находилась в состоянии финансового кризиса, а уже в мае 2011 года Арбитражный суд Тамбовской области признал предприятие несостоятельным. С тех пор завод проходит через затяжную процедуру конкурсного производства.В январе 2025 года появилась информация о смене ключевого собственника: 71% акций АО «КЛКЗ» была выкуплена у структуры ВЭБа московской компанией «Ф.ДМ» за 30 миллионов рублей. Новый владелец представил проект дорожной карты по выведению предприятия из банкротства на собрании кредиторов 17 июля. Однако выставление имущества на торги говорит о том, что окончательного решения о финансовом оздоровлении предприятия принято не было — либо оно оказалось неприемлемым для кредиторов.Котовский лакокрасочный завод в своё время являлся важнейшим химическим производством региона. Исход предстоящих торгов может стать ключевым фактором в определении дальнейшей судьбы завода — от перезапуска производства до полной распродажи активов с последующей ликвидацией юридического лица.Фото: yandex.ru/maps



